5 điều đáng chờ đợi ở màn so găng của Nguyễn Trần Duy Nhất và "thần đồng" 17 tuổi tại ONE Championship

TPO - Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ trở lại sàn đấu ONE Championship vào sáng 8/6, trong khuôn khổ sự kiện ONE 167, gặp đối thủ 17 tuổi Johan Ghazali .

Đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất hiện đã sang Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu tại ONE Championship với Johan Ghazali vào sáng 8/6, trong khuôn khổ sự kiện ONE 167: Tawanchai vs. Nattawut 2, tại Impact Arena, Bangkok, Thái Lan.

Lớn tuổi hơn, vừa có một trận thua trong lần gần nhất thượng đài ONE Championship, Duy Nhất đang bị đánh giá thấp hơn đối thủ trẻ Ghazali. Dưới đây sẽ là 5 lý do khán giả không nên bỏ lỡ trận đấu này:

Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ không lặp lại sai lầm

Sau những chiến thắng knockout ấn tượng tại ONE, trận thua trước Denis Puric hồi tháng 12/2023 là một cú sốc khá lớn cho Nguyễn Trần Duy Nhất. Thất bại này khiến anh có một cái nhìn tỉnh táo hơn về những sai lầm chiến thuật của bản thân.

“Khi bước vào trận đấu với Puric, tôi đã mong muốn kéo dài thời gian ra, để cho Puric bị bào sức, bị bào thể lực”, Duy Nhất chia sẻ, “nhưng tôi không ngờ là Puric đã nhập cuộc rất nhanh, và tôi không thực hiện được chiến lược kéo dài thời gian đó”.

Việc sử dụng những đòn đá cao quá nhiều cũng khiến Denis Puric dễ dàng nhắm vào chân trụ, làm cho Duy Nhất không thể di chuyển linh hoạt và dần đánh mất thế trận. Những sai lầm này sẽ không lặp lại trong trận đấu tiếp theo giữa anh và võ sĩ 17 tuổi Johan Ghazali.

Lối đánh máu lửa của Johan Ghazali

Mang dòng máu lai Mỹ - Malaysia, Johan Ghazali đang được đánh giá rất cao nhờ thể hình vượt trội cùng với lối đánh bùng nổ, dồn dập tạo áp lực lên đối thủ. Thành tích của “Jojo” cũng rất ấn tượng. Chỉ tính ở ONE Championship, Ghazali sở hữu chuỗi toàn thắng 5 trận, trong đó có 4 chiến thắng knockout (KO), mà đáng chú ý nhất là màn KO chỉ trong 36 giây trước Edgar Tabares, một võ sĩ sừng sỏ của hạng cân.

Nhờ thế, giới truyền thông tin rằng Johan Ghazali sớm muộn gì cũng trở thành Rodtang Jitmuangnon thứ hai. Bản thân Duy Nhất cũng từng nhận xét Ghazali là “ngôi sao đang lên” rất đáng nhận được kỳ vọng.

Duy Nhất chỉ là “kèo dưới”

Denis Puric, người từng đánh bại Nguyễn Trần Duy Nhất hồi tháng 12 năm ngoái, nhận định rằng Duy Nhất sẽ phải đối đầu “kèo khó” khi gặp mặt đối thủ 17 tuổi Johan Ghazali.

“Những cú đá của Duy Nhất rất bén, tuy nhiên đòn tay thì không phải là lợi thế của anh ấy”, Puric bình luận, “tôi e rằng nếu chỉ có ngần đó ưu thế, phần thắng của Duy Nhất không cao”.

“Johan rất mạnh trong những đòn tay, cậu ta là dạng võ sĩ sẽ áp sát, dồn ép và nhồi đòn. Duy Nhất sẽ không muốn đổi đòn với cậu ta ở cự ly gần đâu, nên phương án hợp lý cho Duy Nhất có thể là giữ khoảng cách xa một chút. Nhưng kể cả có kéo giãn cự ly thì Duy Nhất cũng không hoàn toàn thoải mái, khi mà Johan cao hơn, có sải tay dài hơn anh ấy”.

Nhận định từ phía Denis Puric cũng là góc nhìn của không ít chuyên gia và khán giả. Liệu những gì Duy Nhất chuẩn bị trong 2 tháng trước trận có đủ để anh “lật kèo”?

Johan Ghazali muốn dùng sức trẻ để đè bẹp Duy Nhất

Johan Ghazali còn rất trẻ - anh chỉ mới 17 tuổi. Dù kém Duy Nhất rất nhiều năm chinh chiến võ đài, nhưng Ghazali không quá để tâm đến ưu thế kinh nghiệm của đối thủ. Anh cho rằng, lợi thế của mình nằm ở sức trẻ. Có sức trẻ, Ghazali sẽ có ưu thế về thể lực, sự bùng nổ, tốc độ phản ứng, sức bền, cũng như khả năng chịu đòn. Vậy là đủ để “đè bẹp” Nguyễn Trần Duy Nhất.

“Sức trẻ của tôi sẽ đóng vai trò lớn trong trận đấu này. Duy Nhất có thể khởi đầu trận đấu nhanh hơn, nhưng tôi sẽ còn duy trì nhịp độ thi đấu rất cao trong suốt cả trận”, Ghazali cho biết, “tôi trẻ hơn, khỏe hơn, hồi phục nhanh hơn, đó là những lợi thế tôi có thể cam đoan. Trong khi đó, Duy Nhất sẽ dần đuối sức trong các hiệp sau, đủ để tôi có cơ hội knockout”.

Kế hoạch của Nguyễn Trần Duy Nhất: Knockout!

Chuẩn bị cho trận đấu với Johan Ghazali, Duy Nhất chia sẻ rằng anh sẽ “nhập cuộc ngay từ đầu”, để đối mặt đổi đòn với một đối thủ mạnh về đòn tay, lại cũng rất nhanh sẽ lao vào áp sát. Đây không phải là sở trường của Duy Nhất - anh thường chọn giữ khoảng cách để thăm dò, bào sức đối thủ trong hiệp đầu, trước khi tìm kiếm cơ hội dứt điểm ở những hiệp sau.

Tuy nhiên, Duy Nhất tin rằng anh không hoàn toàn bất lợi trong trường hợp chơi đối công cự ly gần với Johan Ghazali. Cách ra đòn của anh “có sự tính toán nhiều hơn”, anh sẽ dùng đòn chỏ nhiều hơn, với kỳ vọng là sau khi những đòn đó hiệu quả rồi, có sát thương hoặc làm địch thủ bị choáng, thì Duy Nhất có thể tận dụng cơ hội đó thực hiện knockout.