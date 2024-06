Duy Nhất luyện khả năng chịu đòn để đấu ‘thần đồng’ 17 tuổi tại ONE Championship

TPO - Nguyễn Trần Duy Nhất, người 7 lần vô địch thế giới môn Muay Thái, bật mí về chiến thuật khi đấu đối thủ trẻ Johan Ghazali tại ONE Championship.

Cơ duyên nào đã đưa Duy Nhất đến với sàn đấu ONE Championship? Mục tiêu của Duy Nhất ở giải đấu này là gì?

Năm 2019, thời điểm ONE Championship mới phát triển thêm Muay Thái và Kickboxing, đã đi tìm kiếm những võ sĩ có nhiều kinh nghiệm và thành tích ở quốc tế. Tôi đã được chọn lựa ký hợp đồng với ONE để thi đấu đến tận bây giờ.

Mục tiêu ban đầu của tôi khi tham gia ONE là mong muốn được lọt vô top 10 của hạng cân Flyweight. Bên cạnh Muay, tôi cũng muốn thử sức với Kickboxing và MMA.

Duy Nhất đánh giá thế nào về chất lượng các võ sĩ ở ONE Championship? Anh đã học hỏi được điều gì đặc biệt từ các đối thủ /từ các võ sĩ mình từng tiếp xúc?

Các võ sĩ ở ONE đa số đã trải qua khá nhiều những giải đấu bên ngoài và đạt thành tích tốt, nên chất lượng các võ sĩ ở ONE rất cao. Khi tham gia đánh ONE, tôi có cơ hội được gặp mặt nhiều võ sĩ giỏi khắp nơi trên thế giới.

Tôi được học hỏi về chuyên môn, cũng như giao lưu, chia sẻ về văn hóa của nhiều vùng miền với các võ sĩ khác nhau, cùng nhau nêu cao được tinh thần đạo đức trong võ thuật sau mỗi trận đấu.

Có nhiều võ sĩ mà tôi rất thích về tính cách và tinh thần thi đấu như: Nong-O, Tawanchai, Rodtang. Tôi có duyên đi chung sự kiện với Nong-O rất nhiều, lần nào gặp cũng nói chuyện, hỏi han. Mặc dù là nhà vô địch, là ngôi sao võ thuật, nhưng Nong-O rất thân thiện, khiêm tốn. Tôi rất thích những võ sĩ tốt tính có võ đạo như vậy.

Ở tuổi 36, Duy Nhất có nghĩ rằng mình thua thiệt hơn so với đối thủ thi đấu ở ONE?

Ở tuổi 36, thật sự sức khỏe của tôi không được tốt như các bạn trẻ. Bên cạnh đó, cơ thể cũng mang nhiều chấn thương sau những trận đấu mình đã trải qua. Nhưng được bước lên võ đài thi đấu, đó là niềm vui và đam mê, nên tôi sẽ chiến đấu hết bằng cả trái tim của mình.

Độ tuổi của tôi phải xác định những chấn thương đã trải qua ở mỗi trận đấu sẽ luôn nằm trong cơ thể của mình, đi theo mình theo năm tháng. Vì thế, tôi sẽ kiên trì tập mỗi ngày, để cơ thể chiến đấu với những chấn thương đó, để mình không ngại va chạm.

Nhưng với tôi điều quan trọng nhất khi lên đài là tinh thần thi đấu. Tôi xác định vào trận là luôn sẵn sàng tinh thần đánh bại đối thủ. Trong trận đấu của mình, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng tôi luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất.

Duy Nhất chuẩn bị như thế nào cho trận đấu với đối thủ 17 tuổi Johan Ghazali sắp tới? Anh có kỳ vọng gì về kết quả của trận đấu?

Tôi đã dành thời gian tập luyện rất nhiều trong 2 tháng vừa qua, và tôi sẽ thể hiện hết khả năng của mình. Johan có đòn tay mạnh, nhắm vào phần đầu sẽ rất nguy hiểm nên tôi sẽ phòng thủ nhiều ở phần đầu. Bên cạnh đó, tôi cũng luyện cho cơ thể có sức tải đòn, để đỡ được những đòn đánh đến từ phía Johan.

Tôi sẽ nhập cuộc ngay từ đầu trong trận đấu này. Tôi sẽ sử dụng những đòn đánh có sự tính toán, để làm sao trúng vào những “khu vực” dễ knock-out nhất, trên khuôn mặt cũng như cơ thể.

Tôi sẽ thi đấu áp sát, sử dụng đòn tay và đòn trỏ nhiều hơn. Sau khi những đòn đánh này có hiệu quả, gây sát thương hoặc làm đối thủ bị choáng rồi, thì tôi sẽ tận dụng đánh tiếp để mở rộng sát thương. Tôi tin là trận đấu sẽ có knock-out, dù không chắc điều này sẽ đến với ai.

Cảm ơn anh!