Duy Nhất bị đánh giá thấp hơn khi đấu 'thần đồng' 17 tuổi tại ONE Championship

TPO - Denis Puric, người từng đánh bại Nguyễn Trần Duy Nhất hồi tháng 12 năm ngoái, nhận định rằng Duy Nhất sẽ phải đối diện “kèo khó” khi gặp mặt đối thủ 17 tuổi Johan Ghazali tại ONE Championship.

Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ trở lại sàn đấu ONE Championship với đối thủ trẻ Johan Ghazali vào sáng 8/6, trong khuôn khổ sự kiện ONE 167: Tawanchai vs. Nattawut 2, tại Impact Arena, Bangkok, Thái Lan.

Denis Puric, người từng đánh bại Nguyễn Trần Duy Nhất hồi tháng 12 năm ngoái, cũng góp mặt trong sự kiện này, đối đầu với Rodtang Jitmuangnon ở thể thức kickboxing.

Nhận định về cặp đấu Nguyễn Trần Duy Nhất và Johan Ghazali, Denis Puric công nhận rằng dù Duy Nhất có những điểm mạnh nhất định, nhưng một đối thủ như Ghazali sẽ là dạng võ sĩ có khả năng khắc chế Duy Nhất, đủ để đem lại nhiều nguy hiểm cho đại diện Việt Nam.

“Những cú đá của Duy Nhất rất bén, tuy nhiên đòn tay thì không phải là lợi thế của anh ấy", Puric bình luận, “Tôi e rằng nếu chỉ có ngần đó ưu thế, phần thắng của Duy Nhất không cao".

“Johan rất mạnh trong những đòn tay, cậu ta là dạng võ sĩ sẽ áp sát, dồn ép và nhồi đòn. Duy Nhất sẽ không muốn đổi đòn với cậu ta ở cự ly gần đâu, nên phương án hợp lý cho Duy Nhất có thể là giữ khoảng cách xa một chút. Nhưng kể cả có kéo giãn cự ly thì Duy Nhất cũng không hoàn toàn thoải mái, khi mà Johan cao hơn, có sải tay dài hơn", Puric nhận xét, “Johan có thể thắng knockout trong hiệp 1 hoặc 2, nếu lối đánh dồn ép của cậu ta thành công khắc chế Duy Nhất".

Nhận định từ phía Denis Puric cũng là góc nhìn của nhiều khán giả trước trận đấu giữa Duy Nhất với Johan Ghazali.

Tuy nhiên, Duy Nhất cũng là người hiểu rõ nhược điểm của bản thân. Với hai tháng chuẩn bị, Duy Nhất từng công bố rằng anh sẽ áp dụng những gì mình từng học hỏi trong trận thua Denis Puric, để khởi động trận đấu với một nhịp độ nhanh hơn, quyết liệt hơn, tấn công mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng để có sức tải đòn tốt hơn. Hy vọng rằng những thay đổi đó đủ khiến Duy Nhất làm nên bất ngờ khi chạm trán ngôi sao đang lên Ghazali.