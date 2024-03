3 tháng Hà Nội thu gần 25.500 tỷ đồng từ du lịch

TPO - Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I, tổng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 6,54 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 25.500 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 1,4 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023, khách du lịch nội địa ước đạt 5,14 triệu lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 25.487 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Riêng trong tháng 3, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 468 nghìn lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 330 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa ước đạt 1,798 triệu lượt khách, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.740 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Để thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Hà Nội, ngành du lịch Thủ đô đang xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản, di tích và làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên, tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hòa - Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà Nội - Sơn Tây - Ba Vì.

Đặc biệt trong công tác chuyển đổi số, Hà Nội đã thực hiện số hóa giao diện ảnh 360 độ và các công nghệ mới tại các điểm đến làng nghề, di tích, di sản văn hóa trên địa bàn; xây dựng hệ thống phần mềm tiện ích, thông minh hỗ trợ công tác quản lý phục vụ khách du lịch tra cứu thông tin, quảng bá du lịch; duy trì, vận hành và cập nhật dữ liệu phần mềm cơ sở du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương triển khai các loại hình du lịch mới gắn với thế mạnh của từng địa phương như: Du lịch thể thao tại huyện Sóc Sơn, du lịch cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn... Đồng thời, phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống; hoàn thiện tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - Đền thờ Chử Đồng Tử, tiến tới mở rộng tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì. Đặc biệt, Sở đang phối hợp với các quận, huyện nghiên cứu các mô hình du lịch văn hóa, làng nghề mới.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong thời gian tới sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch trong dịp tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành đầy đủ nội dung, xâu chuỗi và tích hợp quy hoạch cụm du lịch trọng điểm.