28 năm mới xảy ra trận mưa lịch sử, nứt quốc lộ: Đắk Nông tính cách ứng phó lâu dài

TPO - Trận mưa lịch sử tại TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã gây ra những thiệt hại chưa từng có. Theo ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa, các đơn vị liên quan cần suy nghĩ về các giải pháp ứng phó lâu dài với các hiện tượng bất thường của tự nhiên từ góc độ quy hoạch đô thị, quy hoạch đất rừng.

Ngày 2/8, UBND TP Gia Nghĩa tổ chức cuộc họp với Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông và Công an bàn phương án sửa chữa, khắc phục đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) bị sụt lún, nứt toác và phương án hỗ trợ, di dời 16 hộ dân tổ dân phố 9 sống gần khu vực này.

Tại cuộc họp, ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông cho biết, phương án phân luồng xe tải, xe khách không xuất bến trong thành phố sẽ được điều tiết, phân luồng di chuyển theo đường tránh TP Gia Nghĩa.

“Tôi đề nghị cấm phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị sụt lún, xuất hiện vết nứt toác. Cụ thể, cấm xe lưu thông ½ làn đường thô sơ và làn đường dành cho xe ô tô. Hiện vết nứt đã lan rộng sang cả lề của làn dành cho ô tô”, ông Hà Sỹ Sơn cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP.Gia Nghĩa cho hay, sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường để căng dây, cảnh báo hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực trên. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ 16 hộ dân tại khu vực tổ dân phố 9 (phường Nghĩa Thành) ở phía taluy âm đến nơi an toàn.

Ngoài ra, theo ông Đức, UBND TP Gia Nghĩa cần rà soát, kiểm định khu vực đồi, nhà người dân phải đảm bảo. Khi hết mưa, người dân trở về nhà sinh sống được đảm bảo an toàn.

Ghi nhận những ý kiến góp ý của các đơn vị, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa cho rằng, Cty BOT Đắk Nông cần có giải pháp tạm thời trám các vết nứt, sụt lún. Cùng với đó cần thường xuyên kiểm tra đường để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Gia Nghĩa đề nghị, các phòng, ban khẩn trương hỗ trợ 16 hộ dân di dời đến khu vực an toàn, không được chủ quan. Tại khu vực tạm cư, phải đảm bảo an ninh, an toàn, lương thực, y tế cho người dân. Ngành giáo dục cần rà soát để có phương án chuẩn bị ứng phó tình hình mưa lớn kéo dài khi các em học sinh bước vào năm học mới.

“Hơn 28 năm, đây là lần đầu tiên TP.Gia Nghĩa xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, tôi đề nghị các phòng, ban cần cần suy nghĩ về các giải pháp ứng phó lâu dài với các hiện tượng bất thường của tự nhiên từ góc độ quy hoạch đô thị, quy hoạch đất rừng”, ông Sương nói.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, ông Võ Phạm Xuân Lâm, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa (Đắk Nông) tán thành các đề nghị. Ông Lâm đề nghị, sau khi cuộc họp kết thúc, các phòng, ban triển khai nhanh. Các đơn vị như Công an, quân đội, đoàn thanh niên, phụ nữ và chính quyền địa phương cần động viên, quan tâm 16 hộ dân tại nơi tạm cư.