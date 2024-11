150 sản phẩm, dịch vụ được công nhận ‘Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích’

TPO - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị thông qua kết quả chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024, do Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức sáng 25/11,.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024 đã được Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã, các hội, hiệp hội tổ chức triển khai xuyên suốt từ tháng 7/2024. Năm nay, chương trình đã tiếp nhận đăng ký tham gia của gần 200 doanh nghiệp. Sau khi rà soát hồ sơ, chương trình đã lựa chọn ra 276 sản phẩm của 142 doanh nghiệp đạt đủ điều kiện, tiêu chí tham gia để tổ chức bình chọn.

Công tác tổ chức bình chọn được triển khai trong tháng 9, 10/2024 theo hai hình thức, trực tuyến qua website: binhchonhangviet.com.vn và trực tiếp qua phiếu tại các điểm công cộng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn như: Phố đi bộ Hồ Gươm, hệ thống các siêu thị Big C, MM Mega Market, siêu thị Đức Thành...

Tính đến hết 31/10/2024, Ban tổ chức đã nhận được tổng số lượt bình chọn đạt 535.929 lượt tăng 5,33% so với năm 2023 (năm 2023 đạt 508.786 lượt). Trong đó, bình chọn online đạt 304.816 lượt bình chọn cho các sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình, tăng 5,55% so với năm 2023 (năm 2023: 288.778 lượt). Bình chọn trực tiếp: Ban tổ chức đã phát hành 6.000 phiếu bình chọn, tổng số phiếu thu về hợp lệ 6.000 phiếu. Tổng số lượt bình chọn đạt 231.113 lượt, tăng 5,05% so với năm 2023.

Về chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tham gia năm 2024, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch hội tư vấn thuế Việt Nam– Trưởng ban giám khảo chương trình cho biết, năm 2024, các doanh nghiệp đã có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lượng về các sản phẩm, dịch vụ tham gia, đảm bảo đầy đủ tiêu chí, chất lượng và sự cải tiến hình thức, mẫu mã để có thể đạt được thứ hạng cao trong chương trình thông qua bình chọn của người tiêu dùng và đánh giá của Ban giám khảo.

Đây là một tín hiệu rất đáng mừng, cho thấy các doanh nghiệp Việt đã và đang ngày càng quan tâm đến việc nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường nội địa, đưa sản phẩm Việt có chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo tích cực thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa, từng bước xây dựng được nét văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, tôn vinh sản phẩm và dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam. Các hình thức đa dạng đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời mở ra cơ hội thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố trong năm 2024.

Sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng và chấm điểm của Ban Giám khảo, kết quả có 150 sản phẩm dịch vụ của 142 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ được Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội công nhận đạt Top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024, Trong đó, Top 1 có 25 sản phẩm; Top 2 có 35 sản phẩm; Top 3 có 40 sản phẩm và Top 4 có 50 sản phẩm.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết, chương trình năm nay đã kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành công của những kỳ tổ chức trước đó. Chương trình có những nghiên cứu, điều chỉnh nhiều nội dung, cải tiết mới trong công tác triển khai, đánh giá sản phẩm dịch vụ tham gia một cách khách quan, chặt chẽ và phù hợp hơn. Qua đó, nâng cao giá trị giải thưởng tôn vinh dành cho các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực, chủ động phát huy sự sáng tạo trong việc cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm dịch vụ, công tác tuyên truyền quảng bá và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và cộng đồng.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, năm nay số lượng doanh nghiệp tham gia bình chọn, số lượng sản phẩm tham gia nhiều hơn. Các tổ chức thành viên đã tích cực vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia tích cực dùng hàng Việt Nam.

Với hàng trăm sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận và tôn vinh mỗi năm có thể khẳng định chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" đã và đang là một trong những hoạt động quan trọng của ngành Công Thương Hà Nội nói riêng và thành phố nói chung trong việc xây dựng văn hoá, thói quen tiêu dùng của người Việt với hàng Việt, kết nối cung cầu, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ hàng Việt trên thị trường. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp có ý thức sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh cho thương hiệu Việt, đẩy mạnh thực hiện thiết thực hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, lễ tôn vinh “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2024 sẽ diễn ra tại Quảng trường phố đi bộ Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) ngày 28/11.

Lễ tôn vinh được thực hiện theo Kế hoạch 459 của Ban chỉ đạo, nhằm kích cầu nội địa và thực hiện quảng bá sản phẩm, dịch vụ, kết nối giao thương giữa TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Đây cũng là hoạt động nhằm góp phần việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từ đó đẩy mạnh và tăng cường việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.