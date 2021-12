1.000 đèn lồng thắp sáng sông Hoài Hội An

TPO - Với quy mô khoảng 1.000 chiếc đèn lồng, Lễ hội Đèn lồng Hội An là một trong số các sự kiện đặc sắc mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình “Hội An chào năm mới 2022”, hướng tới điểm đến du lịch xanh.

Tối nay 24/12, tại cầu An Hội (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra sự kiện Hội Đèn lồng Hội An với chủ đề “Chung tay thắp sáng Hội An”, do UBND thành phố Hội An tổ chức.

Sự kiện tổ chức nhằm tôn vinh nghề làm đèn lồng – nghề thủ công truyền thống tạo nên sản phẩm Đèn lồng nổi tiếng của Hội An, góp phần quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu du lịch đô thị cổ.

Trên tinh thần và hành động quyết tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Hội An đã kề vai sát cánh, nỗ lực phòng chống, duy trì, ổn định đời sống xã hội, từng bước phục hồi kinh tế, tổ chức trở lại các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch, thu hút khách đến với di sản.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND thành phố Hội An chia sẻ, do tình hình dịch diễn ra phức tạp nên sự kiện chỉ có 16 đơn vị tham gia với 15 đội thi; trong đó có 6 khối trường học, 5 doanh nghiệp và 5 cơ sở kinh doanh đèn lồng trên địa bàn.

Các tác phẩm đèn lồng nghệ thuật, bằng tâm huyết và tài hoa của các nghệ nhân sẽ góp phần tô đẹp Di sản văn hóa thế giới Hội An, hy vọng đem đến cho nhân dân và du khách một cảm xúc ấm áp, có thêm tình yêu thủy chung, cảm thông, sẻ chia với đất và người Phố Hội, cầu mong bình an, hạnh phúc đón chào năm mới.

Một số hình ảnh buổi lễ mà Tiền Phong ghi nhận