Yêu cầu làm rõ đối tượng liên quan vụ tài xế xe Mercedes truy sát chết người ở Bình Thuận

TPO - Ngày 18/5, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Nam (SN 1979, ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Giết người” quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Giết người” và đã thông báo đến Viện KSND cùng cấp theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12/5/2022, do suýt va quệt giữa xe ô tô Mercedes mang biển số 30F-168.65 do Phạm Văn Nam điều khiển với xe máy của Hà Xuân Hải (SN 1979, trú khu phố 3, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết nên Nam bị Hà Xuân Hải cùng một số người bạn của Hải chạy xe máy tới gây gổ, dùng vũ lực tấn công. Bạn của Nam đi xe máy đến nơi, phát hiện sự việc nên vào can ngăn cũng bị nhóm của Hải đuổi đánh.

Sau khi thoát ra được, Nam lên xe ô tô nổ máy điều khiển xe truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Bình Hưng, TP.Phan Thiết, tông vào xe máy của nhóm Hà Xuân Hải. Những người trong nhóm của Hải dùng ly, bàn ghế ném vào xe ô tô. Hà Xuân Hải đứng trước đầu xe ô tô, quăng bàn inox vào ô tô rồi bỏ chạy nhưng đã bị trượt ngã và bị ô tô tông thẳng vào người làm nạn nhân tử vong.

Trước đó, Phạm Văn Nam đã đến trụ sở Công an TP.Phan Thiết đầu thú. Nam được xác định là người đã điều khiển xe ô tô Mercedes tông anh Hà Xuân Hải (43 tuổi, trú khu phố 3, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết) tử vong vào rạng sáng ngày 12/5.

Theo đó, sau khi tông chết người, ông Nam đã điều khiển ôtô Mercedes mang biển số 30F-168.65 rời khỏi hiện trường, vào TPHCM. Sau nhiều giờ vận động, đến chiều 12/5, ông Nam đã đến Công an TP.Phan Thiết đầu thú.

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã bàn giao ông Nam cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan vụ án này, hôm 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đưa Phạm Văn Nam và người bạn của Nam đến Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận để giám định thương tật. Động thái trên nhằm củng cố hồ sơ để xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, Phạm Văn Nam bị xây xát ở tay, bầm tím mắt và sưng tấy vùng đầu, chấn thương đa phần mềm sau vụ việc xảy ra ngày 12/5.

Người bạn đi cùng với Nam trên xe bị xây xát ở tay, sưng vùng đầu và gáy cổ. Sau khi có kết luận tổn thương cơ thể của hai người trên, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ xử lý những người có liên quan theo quy định.