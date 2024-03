Xung đột Nga - Ukraine ngày 15/3: Tổng tư lệnh Ukraine thông báo luân chuyển lực lượng ở tiền tuyến

TPO - Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine - Oleksandr Syrskyi tuyên bố bắt đầu quá trình luân chuyển và thay thế các đơn vị đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên tiền tuyến trong thời gian dài.

"Tin vui là mặc dù tình hình khó khăn trên toàn tuyến, nhưng chúng ta vẫn có thể bắt đầu quá trình luân chuyển, thay thế các đơn vị đã làm nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến từ khá lâu. Điều này sẽ giúp kiểm soát tình hình, cải thiện tinh thần cũng như tâm lý của các binh sĩ".

Nói về chuyến thăm tiền tuyến Zaporizhzhia, Tổng tư lệnh Syrskyi cho biết ông "đã đưa ra tất cả các quyết định cần thiết để tăng cường khả năng chiến đấu của các lữ đoàn".

Tư lệnh Không quân Ukraine nói hệ thống Patriot vẫn ở tiền tuyến

Tư lệnh Không quân Ukraine - Mykola Oleshchuk tuyên bố các đơn vị tên lửa phòng không, bao gồm cả những đơn vị được trang bị hệ thống phòng không Patriot do phương Tây cung cấp, sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

"Lực lượng không quân đang sử dụng tất cả những khí tài và thiết bị sẵn có để đối phó với máy bay của đối phương. Tôi đảm bảo với các bạn rằng những đơn vị tên lửa phòng không, bao gồm cả những đơn vị được trang bị Patriot, sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực tiền tuyến được chỉ định", ông Oleshchuk nói.

Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố phá hủy hai hệ thống Patriot gần thành phố Pokrovsk ở Donetsk. Lực lượng Ukraine không bình luận về thông tin này.

Nga giành được các cứ điểm ở Zaporizhzhia

Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào "We Are Together with Russia" ngày 14/3 cho biết quân đội Nga đã tiến về phía bắc khu định cư Novosyolovka ở Zaporozhye (Zaporizhzhia) và giành được các cứ điểm của quân đội Ukraine.

Ông Rogov cho biết: "Thành công chính ở hướng Orekhov là các khu định cư Shevchenko và Novosyolovka. Lực lượng của chúng tôi đã tiến lên ở phía bắc các khu định cư này và giành các cứ điểm. Các chiến binh đã tiến thêm vài trăm mét".

Ngoài ra, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại khu định cư Rabotino và quân đội Nga đang tiến thêm hàng chục mét ở khu vực này.

Nga ước tính số lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố thông tin cập nhật về số lượng lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine kể từ tháng 2/2022.

Theo số liệu của quân đội Nga, ít nhất 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đã tới Ukraine, với khoảng 5.962 người trong số này được xác nhận đã thiệt mạng.

Dữ liệu cho thấy nước láng giềng phía Tây của Ukraine - Ba Lan - là nơi có nhiều lính đánh thuê tham chiến ở Ukraine nhất với 2.960 người. Hơn một nửa trong số này, khoảng 1.497 công dân Ba Lan, đã thiệt mạng.

Đứng thứ hai là Mỹ với 1.113 lính đánh thuê. Theo ước tính của quân đội Nga, ít nhất 491 người trong số này đã thiệt mạng.

Đứng thứ ba trong danh sách là Georgia với 1.042 lính đánh thuê, ít nhất 561 người trong số đó đã thiệt mạng.

Xếp sau Georgia là Canada, với 1.005 lính đánh thuê. Ít nhất 491 người trong số đó đã thiệt mạng.

Ngoài các quốc gia trên, trong danh sách còn có Anh, Romania, Croatia và Pháp... Có khoảng 356 lính đánh thuê Pháp đã đến Ukraine, với khoảng 147 người trong số này đã thiệt mạng.

Lính đánh thuê Pháp được cho là đã chịu thương vong nặng nề vào giữa tháng 1, khi một “điểm tập kết tạm thời của các chiến binh nước ngoài” bị nhắm mục tiêu trong một cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga ở thành phố Kharkov (phía đông Ukraine). Quân đội Nga cho biết cuộc tấn công đã khiến hơn 60 người nước ngoài thiệt mạng, chủ yếu là công dân Pháp.

