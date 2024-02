Xung đột Nga - Ukraine ngày 1/2: Tổng thống Putin nói Nga cần mở rộng 'khu phi quân sự' ở Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này cần tạo ra "khu phi quân sự" rộng lớn ở Ukraine, một khu vực đủ lớn để đảm bảo không vũ khí tầm xa nào có thể tấn công các thành phố của Nga.

Các khu vực biên giới của Nga thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa, cũng như những cuộc pháo kích của quân đội Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Một trong những cuộc tấn công quyết liệt nhất diễn ra ngày 30/12, khi quân đội Ukraine bị cáo buộc tấn công thành phố biên giới Belgorod của Nga bằng bệ phóng loạt, trong đó có RM-70 Vampire - phiên bản nâng cấp của hệ thống BM-21 Grad Liên Xô.

"Đường phi quân sự này phải nằm cách lãnh thổ của chúng ta một khoảng để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Nga", Tổng thống Putin nói hôm 31/1, cho biết thêm rằng ông muốn đề cập đến việc bảo vệ Nga khỏi "các loại vũ khí tầm xa hơn do nước ngoài sản xuất mà quân đội Ukraine sử dụng".

Theo ông Putin, các lực lượng Nga chiến đấu trên tiền tuyến đang đẩy quân đội Ukraine ra khỏi biên giới để bảo vệ an ninh quốc gia. “Đây là nhiệm vụ chính của các binh sĩ: bảo vệ quê hương, bảo vệ người dân của chúng tôi", ông nói.

Ngay từ đầu, “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine đã được coi là mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga. Ông Putin đã đề cập đến một khu phi quân sự vào tháng 6/2023. Khi đó Tổng thống Nga nói rằng khu vực này có thể được thành lập nếu lực lượng Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố của Nga. Ông nói mục tiêu của việc này là khiến quân đội Ukraine "không thể tiếp cận chúng tôi".

Mỹ và các đồng minh đã tích cực cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí hạng nặng trong suốt cuộc xung đột, từ các loại pháo khác nhau cho đến bệ phóng loạt và hệ thống tên lửa.

Danh sách các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp mà Kiev sở hữu gồm tên lửa Storm Shadow (do Anh sản xuất) có tầm bắn 250 km và hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS (do Mỹ sản xuất) có tầm bắn lên tới 160 km.

Ukraine bắn hạ 2 máy bay không người lái

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng 4 máy bay không người lái tấn công vào Ukraine đêm 31/1 rạng sáng 1/2.

Hai chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn ở Kharkiv.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 66 cuộc giao tranh được ghi nhận giữa quân đội Nga và Ukraine trong ngày 31/1, hầu hết đều diễn ra trên mặt trận Avdiivka.

Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công bằng tên lửa và 94 cuộc không kích, đồng thời khai hỏa từ hệ thống phóng loạt vào các vị trí của quân đội Ukraine 97 lần.

Phòng không Nga bắn hạ 17 tên lửa Ukraine trên Biển Đen, 3 tên lửa hướng tới Crimea

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/2 cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 17 tên lửa dẫn đường của Ukraine trên Biển Đen và ba tên lửa khác hướng về bán đảo Crimea.

"Vào khoảng 17h ngày 31/1, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng 20 tên lửa phóng từ trên không nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga và Crimea đã thất bại. Hệ thống phòng thủ đã phá hủy 17 tên lửa của Ukraine trên Biển Đen và ba tên lửa khác đang hướng tới bán đảo Crimea", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ này cũng cho biết, các mảnh tên lửa đã rơi xuống một căn cứ quân sự gần khu định cư Lyubimovka ở Crimea.

Trước đó, Thống đốc Sevastopol - Mikhail Razvozhayev báo cáo rằng quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn vào thành phố, trong đó hơn sáu tên lửa bị bắn hạ. Không có ai bị thương.

Cùng ngày, tờ Pravda của Ukraine đưa tin nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Sevastopol, Feodosiia, Rozdilne và Hvardiiske (Crimea) vào chiều 31/1.

Quân đội Nga đã đưa ra cảnh báo không kích và tạm đình chỉ giao thông trên cầu Crimea.

Tướng Mykola Oleshchuk - Tư lệnh Không quân Ukraine đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một tên lửa tấn công mục tiêu mặt đất và phát nổ. Nguồn tin từ lực lượng vũ trang Ukraine cho biết sân bay Belbek ở Crimea đã bị tấn công bởi tên lửa hành trình Storm Shadow hoặc Scalp.

Nga - Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh đầu tiên sau vụ rơi máy bay Il-76

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/1 thông báo 195 quân nhân nước này đã được trao trả sau các cuộc đàm phán, và phía Ukraine cũng nhận lại 195 quân nhân.

Theo tuyên bố, các binh sĩ Nga vừa được trả tự do sẽ được máy bay vận tải quân sự của Không quân Nga đưa đến Mátxcơva để điều trị và phục hồi tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng.

Mátxcơva cho biết Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất "đã tiến hành các nỗ lực hòa giải nhân đạo trong quá trình trao trả tù binh Nga".

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 207 binh sĩ và dân thường Ukraine đã được phía Nga trao trả. Trong số đó, có những người từng tham chiến ở Mariupol, Kherson, Đảo Rắn...

Đây là cuộc trao đổi tù binh thứ 50 kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Cuộc trao đổi tù nhân trước đó được lên kế hoạch vào ngày 24/1 nhưng đã phải tạm dừng sau khi chiếc máy bay Il-76 của quân đội Nga chở 65 tù binh Ukraine bị rơi, khiến tất cả mọi người có mặt trên máy bay thiệt mạng.

