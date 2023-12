Xung đột Nga - Ukraine ngày 11/12: Quân đội Ukraine đánh chặn 18 máy bay không người lái, 8 tên lửa đạn đạo

TPO - Ukraine rạng sáng 11/12 bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Shahed và tên lửa đạn đạo. Hệ thống phòng không Ukraine đã loại bỏ 18 máy bay không người lái tấn công và 8 tên lửa.

Quân đội Ukraine cho biết 18 máy bay không người lái được phóng từ bán đảo Crimea và tất cả đã bị bắn rơi. Phần lớn trong số đó bị chặn ở Mykolaiv.

Ngoài ra, phía Ukraine cũng cáo buộc Nga nhắm vào Kiev bằng 8 tên lửa đạn đạo lúc khoảng 4h sáng. Những tên lửa này phóng từ phía bắc, được cho là từ Vùng Bryansk của Nga. Tất cả 8 tên lửa đều bị các đơn vị phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân Tsentr bắn hạ.



Anh cung cấp hai tàu quét mìn loại Sandown cho Ukraine

Hai tàu quét mìn, có tên ban đầu là HMS Grimsby và HMS Shoreham, đã được đổi tên thành Chernihiv và Cherkasy ở Glasgow vào tháng 6, và sẽ giúp Ukraine duy trì tuyến đường quan trọng cho vận tải thương mại đi qua Biển Đen.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, nước này và Na Uy sẽ thành lập một liên minh hàng hải mới bao gồm các quốc gia mong muốn cung cấp viện trợ hải quân cho Ukraine.

"Liên minh hàng hải mới sẽ hợp tác chặt chẽ với Hải quân Ukraine và Bộ Quốc phòng để tăng cường một số khả năng, bao gồm phát triển nhanh chóng lực lượng hàng hải ở Biển Đen, tiếp tục phát triển Thủy quân lục chiến Ukraine và tàu tuần tra trên sông để bảo vệ các tuyến đường thủy ven biển và nội địa.”

Lính dù Nga giành các vị trí của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong quá trình phòng thủ tích cực ở phía tây bắc Bakhmut, các đơn vị của nhóm lính dù Ivanovo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ loại bỏ các đơn vị Ukraine và giành vị trí của họ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những đơn vị này đã sử dụng xe tấn công BMD-2K-AU để tiến gần hơn đến vị trí của các đơn vị Ukraine được bảo vệ bởi đội đặc nhiệm và bắt giữ họ khi đang di chuyển.

Ở Kherson, các đội máy bay không người lái trinh sát của lính dù Nga đã phát hiện hai xe tăng và một khẩu pháo tự hành được giấu kín đang bắn vào các khu định cư ở tả ngạn sông Dnieper.

“Để loại bỏ chúng, chỉ huy một đội hình thuộc nhóm chiến đấu Dnepr đã quyết định sử dụng đạn Lancet phóng từ máy bay không người lái.”

Tổng thống Mỹ mời Tổng thống Ukraine đến Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Nhà Trắng vào ngày 12/12 để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra với Nga và “tầm quan trọng sống còn” của việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của Kiev.

Nhà Trắng trong một tuyên bố hôm 10/12 cho biết hai bên sẽ thảo luận về “những nhu cầu cấp thiết” mà Ukraine phải đối mặt. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng mong muốn đạt được thỏa thuận với Quốc hội về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel.

Văn phòng của Tổng thống Zelensky cũng cho biết hôm Chủ nhật trên Telegram rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẽ đến Washington và sẽ gặp Tổng thống Biden trong chuyến làm việc bao gồm “một loạt cuộc họp và thảo luận”.

Ông Zelensky cũng đã được mời phát biểu trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào lúc 9h sáng thứ Ba tại Điện Capitol, một trợ lý lãnh đạo Thượng viện cho biết.

Một cuộc gặp riêng giữa ông Zelensky và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng sẽ được tổ chức tại Điện Capitol, người phát ngôn của ông Johnson - Raj Shah cho biết trong một email gửi tới Reuters.

Văn phòng của ông Zelensky cho biết các chủ đề chính trong chuyến thăm của ông Zelensky sẽ bao gồm hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Ukraine, “đặc biệt thông qua các dự án chung về sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không, cũng như nỗ lực phối hợp giữa hai nước trong năm tới”.

Binh sĩ Nga cắm cờ ở thành trì của Ukraine ở Donetsk

Các lực lượng Nga được cho là đã cắm quốc kỳ ở ngoại ô Maryinka, một thị trấn trọng điểm của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, phía tây thành phố Donetsk và là thành trì lớn của Ukraine.

Đoạn video quay bằng máy bay không người lái mà RT thu được hôm 10/12 cho thấy hai quân nhân Nga đang cắm quốc kỳ trên con đường vòng quanh thị trấn ở vùng ngoại ô phía tây.

Hồ lớn của Maryinka, bị một con đập chia đôi, được nhìn thấy ở phía xa. Con đập là điểm cực tây của thị trấn.

Quân đội Ukraine được cho là vẫn đang kiểm soát một số tòa nhà hoặc tàn tích ở phía tây Maryinka. Các đơn vị Nga hiện đang củng cố vị trí của họ trong thị trấn, nhưng quân đội Ukraine đang cố gắng ngăn cản nỗ lực này bằng hỏa lực súng cối và súng phóng lựu tự động.

Maryinka là một trong những điểm then chốt do Ukraine nắm giữ, do nó nằm gần thành phố Donetsk, đồng thời có vị trí gần như là vùng ngoại ô cực tây của thành phố.

Minh Hạnh