Xuất hiện tình trạng ô tô bị ném đá trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

TPO - Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chỉ mới được đưa vào khai thác nhưng đã xuất hiện tình trạng một số người tụ tập, ném đá vào ô tô khi đang di chuyển trên cao tốc này.

Chiều 24/5, ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: Đơn vị đã nhận được thông tin và yêu cầu UBND xã Cam Thịnh Tây khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình và phối hợp với Ban Quản lý (BQL) dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo xử lý triệt để, không cho xảy ra tình trạng ném đá , gây mất an toàn trên cao tốc.

Theo BQL dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, qua thời gian dự án được đưa vào khai thác, BQL nhận thấy có tình trạng một số người dân tự ý vào tuyến cao tốc lưu thông, tụ tập, ném đá vào các phương tiện đang di chuyển, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, còn có trường hợp người dân tự ý cắt, tháo hàng để gia súc đi qua, chăn thả gia súc (bò, dê, cừu…) trên tuyến đường cao tốc.

Trước thực trạng đó, BQL dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa để tuyên truyền, phối hợp tuần tra xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật trên cao tốc này. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị công an tăng cường phối hợp lực lượng an ninh của dự án tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, vi phạm pháp luật nói trên.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78 km; đấu nối vào 4 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây và Nha Trang - Cam Lâm tạo thành một chuỗi 5 cao tốc liền mạch nối TP.HCM với thành phố Nha Trang, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn 4 - 5 tiếng. Dự án đã hoàn thành và bắt đầu đưa vào vận hành không thu phí từ 7 giờ sáng 26/4, khánh thành ngày 28/4, chuẩn bị thu phí từ 0h ngày 28/5 với mức cao nhất gần 500.000 đồng.