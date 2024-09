Xuất hiện thêm hình thái gây mưa nguy hiểm ở miền Bắc

TPO - Dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 dự báo tiếp tục gây mưa cho miền Bắc, trong đó khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ, đặc biệt là Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khả năng đón mưa rất lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm qua đến chiều nay (8/9), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 7/9 đến 15h ngày 8/9 có nơi trên 300mm như Phình Hồ (Yên Bái) 403.4mm, Tô Múa (Sơn La) 373.6mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 339mm, Nậm Xây 2 (Lào Cai) 320mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 301mm.

Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hoàn lưu sau bão nên mưa còn bao trùm miền Bắc từ nay đến 11/9, nhất là vùng núi, trung du.

Nơi có mưa lớn nhất là các tỉnh Tây Bắc Bộ như Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang. Dự báo từ chiều tối 8/9 đến chiều tối 9/9, khu vực này mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 9/9 đến chiều tối ngày 10/9, mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá, từ chiều tối nay đến chiều tối 9/9, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ đêm 9/9 đến chiều tối ngày 10/9, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, đêm 10/9 và ngày 11/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đặc biệt lưu ý đến điểm nóng Yên Bái. Trong đêm qua và hôm nay, tỉnh này mưa rất to với tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-250mm, riêng huyện Trạm Tấu và Văn Chấn trên 400mm.

Dự báo từ đêm 8/9 đến ngày 11/9, Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có những điểm trên 400mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, đêm nay và ngày mai, các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Sông Thao tại Yên Bái lên trên mức BĐ2 và dưới BĐ3.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, nhất là huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và TP Yên Bái.

Ngoài ra, độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hoà, lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong đêm nay và ngày mai.

Cùng với Yên Bái, nhiều khu vực sông suối ở miền Bắc, Thanh Hoá cũng xuất hiện một đợt lũ từ nay đến 10/9. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) tại Lý Nhân lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do thủy điện Hòa Bình và thủy điện Tuyên Quang vận hành mở cửa xả đáy, nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông ở Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.