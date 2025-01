TPO - Ngày hội "Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội" là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về với nhiều nội dung sôi nổi, thiết thực, đầy tính nhân văn, giúp cho chiến sĩ nghĩa vụ vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày 7/1, Công an TPHCM (CATP) phối hợp Thành Đoàn TPHCM và Ban Thanh niên Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Chuỗi hoạt động “Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội” Xuân Ất Tỵ năm 2025. Năm nay, Bộ Công an đã chọn Công an TPHCM là đơn vị tổ chức hoạt động điểm cấp bộ trong chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2025.

Ngày hội "Xuân chiến sĩ - Ấm tình đồng đội" là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về với nhiều nội dung sôi nổi, thiết thực, đầy tính nhân văn, giúp cho chiến sĩ nghĩa vụ vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, an tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động như tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ công an nhân dân, quân đội nhân dân xuất ngũ; khai giảng lớp luyện thi cho chiến sĩ nghĩa vụ đăng ký thi tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân năm 2025. Bên cạnh đó, các chiến sĩ trẻ cũng có dịp giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tăng tình đoàn kết, gắn bó qua tham gia thi đấu giao hữu các môn thể thao.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM đánh giá, các nội dung hoạt động ngày hội đã mang đến niềm vui, niềm khích lệ cho các hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong dịp Tết đến xuân về. Ông Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc CATP cần chủ động nắm tình hình, tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ nói chung, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nói riêng trước các dịp lễ, tết, trước kỳ thi tuyển sinh, đánh giá năng lực và trước khi xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp để tổ chức các hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ, động viên để các chiến sĩ trẻ an tâm tư tưởng công tác, cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó, đảm bảo mỗi chiến sĩ khi trở về địa phương đều là những công dân ưu tú, có năng lực, có việc làm và thu nhập từ mức ổn định trở lên; góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Thông tin về hoạt động lớp luyện thi cho chiến sĩ nghĩa vụ đăng ký thi tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân cho các chiến sĩ nghĩa vụ, Thiếu tá Đặng Văn Thắng - Trưởng ban Thanh niên Công an TPHCM cho biết, 3 năm qua, Ban Thanh niên CATP và Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã phối hợp huy động hơn 80 giảng viên, sinh viên sư phạm tổ chức ôn luyện cho gần 1.900 chiến sĩ nghĩa vụ trong lực lượng CATP. Giáo trình và phương thức ôn luyện luôn được nghiên cứu, cải tiến hằng năm từ trực tiếp đến trực tuyến, giúp các chiến sĩ trẻ vừa ôn thi hiệu quả, vừa đảm bảo công tác huấn luyện, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo anh Thắng, đội ngũ Gia sư áo xanh thuộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM sẽ thường trực, luyện thi, tổ chức giải đáp bài tập, tổ chức thi thử, hướng dẫn kỹ năng tư duy, giải quyết đề bài có tính logic, bám sát barem chấm điểm thi tuyển sinh đại học hằng năm. Khi đã nắm vững kỹ năng giải bài tập, tư duy nhanh chóng, các chiến sĩ nghĩa vụ CATP sẽ tự tin hơn để bước vào kỳ thi quan trọng, nuôi dưỡng ước mơ phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân.