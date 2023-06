Xử phạt show diễn áo dài, áo yếm hở hang, phản cảm

Giám đốc Công an TP.HCM quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt.

TPO - Đối tượng giả danh đang công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ, yêu cầu người dân trong 2 giờ mang theo giấy tờ tuỳ thân và sim điện thoại đến Công an Cần Thơ để trực tiếp giải quyết vụ việc.