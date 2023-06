TPHCM tuyển thẳng 966 học sinh vào lớp 10 công lập

TPO - Chiều 1/6, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM đã thông tin về kỳ thi lớp 10 và số lượng gần 1.000 học sinh được tuyển thẳng.

Theo ông Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và lớp 10 chuyên THPT trên địa bàn thành phố năm nay sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/6 với 158 điểm thi gồm 4.102 phòng thi, mỗi phòng thi có 24 thí sinh, ở mỗi điểm thi có thêm 3 phòng thi dự phòng. Tổng số thí sinh tham dự thi tuyển sinh là 96.325. Trong đó, thí sinh chỉ đăng ký xét 3 nguyện vọng thường là 88.237, thí sinh đăng ký xét nguyện vọng vào các lớp tích hợp là 1.147, thí sinh đăng ký xét nguyện vọng chuyên là 6.941.

Tổng số học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 năm học là 966 em, trong đó có 930 học sinh khuyết tật (818 học sinh khuyết tật trí tuệ). Toàn thành phố sẽ có hơn 84% học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 thuộc nhóm khuyết tật trí tuệ.

Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh an toàn, hiệu quả, ông Minh cho biết, ngành giáo dục TP đã huy động 12.306 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, cũng như phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức các phương tiện di chuyển, đảm bảo thông thoáng tại các điểm thi, không gây ùn tắc.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và đào tạo đã triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua ứng dụng trên điện thoại di động kết hợp với bản đồ GIS nhằm hỗ trợ học sinh trong việc đăng ký nguyện vọng, xác định được khoảng cách từ nhà đến trường.

“Khi học sinh đăng ký nguyện vọng trên ứng dụng, từ cơ sở dữ liệu đăng ký sẽ hiện lên khoảng cách từ nhà học sinh đến trường. Việc xác định khoảng cách tránh việc học sinh đăng ký nguyện vọng ở những trường quá xa nhà” – ông Minh nói.

Thống kê của Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM cho thấy, trung bình khoảng cách một học sinh chọn trường từ nhà đến trường khoảng 7km. Chỉ có một số ít trường hợp chọn trường có khoảng cách trên 10km.