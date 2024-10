Xử phạt hàng trăm học sinh Hà Tĩnh vi phạm giao thông

TPO - Công an các địa phương ở Hà Tĩnh đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh. Ngành chức năng địa phương cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông ở lứa tuổi này.

Gần 1 tháng qua, Công an Hà Tĩnh tăng cường việc kiểm tra, đảm bảo trật tự An toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh theo chỉ đạo của Bộ Công An. Hàng trăm trường hợp học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, chở quá số người quy định... bị xử lý.

Trung tá Trần Minh Trường - Đội trưởng CSGT-TT Công an huyện Kỳ Anh cho biết, đơn vị đã huy động tối đa quân số, phương tiện triển khai đợt cao điểm từ 1/10-31/10. Các tổ công tác CSGT đã tiến hành tuần tra kiểm soát, lập chốt kiểm tra trên các tuyến giao thông gần trường học để xử lý học sinh vi phạm pháp luật về ATGT.

“91 trường hợp vi phạm ở lứa tuổi học sinh bị xử lý, chủ yếu ở các hành vi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe, chở quá số người quy định... Ngoài xử phạt, lực lượng CSGT sẽ gửi thông báo về nhà trường và gia đình để có biện pháp giáo dục cũng như phối hợp tăng cường các buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức và việc chấp hành cho các em”, trung tá Trường thông tin.

Tại huyện Cẩm Xuyên, lực lượng CSGT địa phương cũng kiểm tra, xử lý vi phạm 27 trường hợp học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm trong đợt cao điểm vừa qua. “Ngoài các trường hợp học sinh vi phạm, đơn vị cũng xử lý vi phạm đối với phụ huynh, người giám hộ, người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện. Sau đợt cao điểm, đơn vị tiếp tục triển khai các phương án bảo đảm ATGT, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh”, trung tá Trần Hoài Nam, Đội trưởng Đội CSGT - Công an huyện Cẩm Xuyên cho hay.

Không chỉ trong đợt cao điểm lần này, thời gian qua, Công an Hà Tĩnh cũng triển khai thường xuyên công tác bảo đảm trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh. Ngành chức năng địa phương cũng phối hợp các trường trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, giải thích cho các em nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT với mục tiêu giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh.

Trung tá Diệp Xuân Quyền - Đội trưởng CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đa phần các em học sinh còn thiếu kiến thức pháp luật về ATGT và chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, xử lý tình huống kịp thời. Ở lứa tuổi học sinh, nhất là học sinh nam, thường có những hành vi thích thể hiện, bốc đồng. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa vẫn là sự quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm của một số phụ huynh khi tự giao những phương tiện cho con em.

“Giải pháp để ngăn ngừa tình trạng học sinh vi phạm pháp luật giao thông không chỉ là xử phạt hành chính mà cần kết hợp giữa giáo dục, quản lý, xử lý giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng. Hơn hết, phụ huynh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, theo dõi, nhắc nhở con em chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, ngăn chặn từ ban đầu các hành vi vi phạm”, trung tá Quyền chia sẻ.