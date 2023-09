Xử lý hàng loạt bãi xe tự phát 'chặt chém' quanh phố Hàng Mã dịp Trung thu

TPO - Nhiều dịch vụ trông xe tự phát "ăn theo" phố Hàng Mã, Phùng Hưng dịp Trung thu đã bị cơ quan chức năng xử lý trong thời gian qua.

Theo ghi nhận, những ngày cận kề Trung thu, phố Hàng Mã, phố bích họa Phùng Hưng đang là địa điểm được nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh, vui chơi. Những con phố này cũng được dịp mà đông đúc hẳn lên.

Mỗi ngày từ khoảng 17h30 đến khuya có hàng ngàn lượt người đổ về khu vực này khiến giao thông thường xuyên tắc nghẽn. Tận dụng việc này, hàng loạt bãi xe tự phát xuất hiện. Người trông xe không ngần ngại mà lao ra giữa lòng đường bắt khách, mời khách vào gửi xe.

Sau khi "bắt" được khách vào, người trông xe nhanh chóng ghi vé xe và thu tiền luôn. Giá trông xe dao động từ 20.000 - 30.000 đồng với xe máy và 70.000 - 80.000 đồng với ô tô.

Trước tình trạng trên, để đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến phố cổ dịp Trung thu, Công an quận Hoàn Kiếm cùng Công an các phường Hàng Mã, Đồng Xuân đã có nhiều trường hợp bị xử lý.

Theo đó, cơ quan chức năng đã xử lý 16 trường hợp trông giữ xe sai quy định với tổng mức phạt là 42,5 triệu đồng. Trong đó công an phường Hàng Mã xử lý 7 bãi xe, phường Đồng Xuân 5 bãi xe.

Đại diện Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện trên các tuyến phố Hàng Mã, Phùng Hưng... có nhiều bãi xe được cấp phép và cả không phép do người dân tự đứng ra trông giữ.

Để tránh tình trạng "chặt chém" của các bãi xe, cơ quan chức năng duy trì kiểm tra liên tục những địa điểm có phép trông xe vi phạm. Với bãi xe có phép vi phạm sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép được cấp. "Đối với bãi xe không phép, chúng tôi bàn giao cho công an phường xử lý", đại diện Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự quận chia sẻ.

Được biết, để phục vụ dịp Trung thu, có 13 địa điểm quanh các phố Hàng Mã, Hàng Cót, Hàng Lược, Phùng Hưng... được cấp phép trông giữ xe máy tạm thời.