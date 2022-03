Xử lý 100 bị can trong vụ xăng giả ở Đồng Nai

TPO - Thông tin về vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đến nay, cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, bắt, xử lý 100 bị can; phối hợp với quân đội xử lý các đối tượng có liên quan.

Tham dự phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ với những nỗ lực rất cao và những khó khăn của ngành Công Thương, cũng như ngành sản xuất vừa qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, từ đầu quý l/2022, giá cả hàng hóa, dịch vụ toàn cầu tăng mạnh, nhất là giá cả hàng hóa thiết yếu, nguồn nguyên liệu, ảnh hưởng đến sản xuất và xuất khẩu trong nước. Cùng với đó, từ tháng 2/2022 đến nay, xung đột Nga - Ukraine khiến giá cả, nguồn hàng càng khan hiếm hơn, đe dọa đến nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng sản xuất trong nước.

"Riêng năm 2021, chúng tôi thống kê có 22 loại hàng hóa tăng, nhiều mặt hàng tăng 50% như cà phê, nhôm... Đây cũng là mức tăng trong năm lớn nhất kể từ năm 1995 đến nay trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, kinh tế thế giới đang hội tụ những đặc điểm của siêu chu kỳ thứ 5, gắn với 4 đặc điểm khác so với chu kỳ tăng giá trước đây", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Theo Bộ trưởng, thế giới đang có nhu cầu lớn phục vụ cho phục hồi sản xuất, đặc biệt là nguồn nguyên liệu. Thứ hai, dịch COVID-19 khiến nguồn cung cấp hàng hóa hàng thiết yếu trên toàn cầu bị thu hẹp đáng kể. Thứ ba, các nước tăng cường sử dụng công cụ tài khóa, tiền tệ để ngăn chặn suy thoái kinh tế, kích thích tiêu dùng, dẫn đến lạm phát có chiều hướng tăng cao.

Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn bị đẩy lên cao, nhiều nước tăng cường các biện pháp trừng phạt, đáp trả nhau trên thị trường thương mại, đầu tư, ảnh hưởng lớn đến lưu thông, luân chuyển hàng hóa, và nước ta cũng không nằm ngoài tác động đó.

Ở Việt Nam, Bộ trưởng đánh giá, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Song những tình hình biến động lớn, nhanh, khó dự báo của thị trường hàng hóa toàn cầu cũng ảnh hưởng đến nước ta. Nhưng cũng có thuận lợi là Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu trong bối cảnh giá cả hàng hóa tăng cao, nguồn cung đang khan hiếm.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian gần đây hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm... có xu hướng gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Hoạt động đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, buôn bán hàng giả liên quan trang thiết bị vật tư, y tế, mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch bệnh, xảy ra nhiều ở các địa phương.

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới diễn biến phức tạp do giá vàng trong nước và thế giới cùng tăng mạnh và chênh lệch ở mức cao. Xuất hiện tình trạng các đối tượng tập trung hoạt động đầu cơ xăng, dầu, "găm hàng" chờ lên giá, xuất lậu, nhập lậu; pha chế làm giả xăng dầu, tuồn ra thị trường để tiêu thụ…

Bộ trưởng nhấn mạnh, diễn biến hoạt động buôn lậu, sản xuất hàng giả mặt hàng này vẫn còn rất phức tạp. Vừa qua Bộ Công an nỗ lực đấu tranh vụ sản xuất xăng giả ở Đồng Tháp, Sóc Trăng, Đồng Nai...

Từ buôn lậu dẫn đến trốn thuế, giá xăng lậu chênh lệch với hàng chính thức rất nhiều, gây thiệt hại cho nhập khẩu chính thức, lại càng kích thích các đối tượng buôn lậu, sản xuất xăng giả, xảy ra tình trạng ô tô, xe máy đi trên đường tự nhiên bốc cháy...

Thông tin về vụ buôn lậu, sản xuất xăng giả ở Đồng Nai, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết đến nay, cơ quan chức năng đã kết thúc điều tra giai đoạn 1, bắt, xử lý 100 bị can, phối hợp với quân đội xử lý các đối tượng có liên quan trong lực lượng quân đội, trong đó có 99 bị can về tội "Buôn lậu", 1 bị can về tội "Nhận hối lộ". Tạm giữ 2,5 triệu lít xăng, kê biên tạm giữ 16 tàu thủy và nhiều phương tiện khác…

Để phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, Bộ công an đã phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác.

Cụ thể là tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện các vi phạm, tội phạm phát sinh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vàng, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và những vấn đề phức tạp nổi lên để chuẩn bị các điều kiện về lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, chủ động sẵn sàng tấn công, trấn áp tội phạm.

Đồng thời huy động tối đa lực lượng để tăng cường cho cơ sở, triển khai đồng bộ, có chiều sâu các biện pháp nghiệp vụ, xác định rõ các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng trọng điểm, đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả để tập trung đấu tranh, triệt phá…