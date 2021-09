Xôn xao clip giảng viên ở TPHCM "đuổi" sinh viên ra khỏi lớp khi học online

TPO - Do trời mưa to, sinh viên không nghe rõ thầy giáo giảng bài nên đã yêu cầu thầy giảng lại. Tuy nhiên, thầy giáo này thay vì giảng lại bài thì đã “đuổi” sinh viên này ra khỏi lớp học online và có những lời nói phản cảm với các sinh viên còn lại…

Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh lớp học online với đoạn hội thoại của thầy giáo được cho là phản cảm...

Theo đó, trong lúc thầy giáo này đang giảng bài thì một nam sinh viên lên tiếng: "Dạ bên em mưa to quá em nghe không rõ, thầy có thể nhắc lại được không ạ?".

Ngay sau đó, người được cho là thầy giáo đã hỏi tên và "đuổi" sinh viên này ra khỏi lớp học online. Trước đó, thầy giáo nói: "Mưa to quá thì học làm gì, đi ngủ đi hén. Việc to hay không thì anh tự lấy tai phone đeo vô chứ mắc mớ gì mưa to tôi phải giảng nhiều lần".

Nam sinh viên này ngay sau đó đã giải thích với thầy giáo là mình có đeo tai nghe nhưng vẫn không rõ và thầy giáo này đáp lại: "vậy thì làm sao học, nghỉ môn học hôm nay đi".

Sau khi cho bạn sinh viên này ra khỏi lớp học online, thầy giáo này yêu cầu từng sinh viên trong lớp mở webcam và nói câu: "Tôi tên là Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường".

Thầy giáo này đọc tên từng sinh viên và yêu cầu các em nói câu nói của mình, sinh viên nào nói không rõ, sẽ bị đuổi ra khỏi lớp học online.

Clip này ngày khi xuất hiện trên mạng xã hội đã được chia sẻ rộng rãi và gặp nhiều phản ứng trái chiều. Đoạn clip này được cho là của một lớp học của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Đa phần các ý kiến đều cho rằng thầy giáo này khắt khe, lời lẽ không đúng chuẩn mực…

Liên quan đến clip này, PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh, Phụ trách Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, nhà trường đã nhận được phản ánh này và đang yêu cầu Phòng tổ chức hành chính, Phòng thanh tra và Khoa Điện - điện tử, rà soát xem sự việc có diễn ra hay không.

Theo ông Thịnh, do đoạn clip đã bị cắt ghép, trường xem xét lại có đúng bối cảnh hay không. Nhà trường sẽ làm rõ, nếu xảy ra thực trạng như clip sẽ xử lý đúng chức năng và đảm bảo quyền lợi của sinh viên còn nếu sự việc không đúng, trường sẽ lên tiếng minh oan cho giảng viên", ông Thịnh nói.

Theo một nguồn tin khác của PV, clip này xuất hiện từ học kỳ trước đó và sinh viên cũng không phản ứng gì nhưng nay không hiểu sao đã bị cắt ghép và đưa lên mạng xã hội.