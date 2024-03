Xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát ở tỉnh Điện Biên trong 9 tháng

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng chung tay, bằng những hành động thiết thực để tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này.

Chiều 28/3, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án vận động, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau hơn 9 tháng phát động đến nay, chương trình đã vận động ủng hộ được trên 278 tỷ đồng. Từ đó, hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Điện Điện. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam đã phân bổ cho 5 địa phương trên địa bàn vùng Tây Bắc (gồm tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái) mỗi tỉnh 5 tỷ đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã có sáng kiến vận động các tầng lớp nhân dân trong cả nước ủng hộ Chương trình làm nhà Đại Đoàn Kết cho hộ nghèo. Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân thiết thực, tinh thần nhân văn sâu sắc, hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc nơi mà cách đây 70 năm là tâm điểm của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, với nỗ lực to lớn, quyết tâm cao, vượt qua nhiều khó khăn, trong vòng chưa đầy 9 tháng Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, huy động nhiều lực lượng tham gia để hoàn thành được việc xóa 5.000 căn nhà tạm, nhà dột nát.

Bên cạnh số tiền do MTTQ Việt Nam vận động hỗ trợ, nhiều gia đình đã có thêm sự tiếp sức từ nguồn tín dụng chính sách xã hội, ngày công, vật liệu của các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Kết quả này không chỉ là sự nỗ lực của MTTQ Việt Nam, tỉnh Điện Biên, sự đóng góp của xã hội, cộng đồng dân cư mà còn cho thấy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái và đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của các hộ gia đình để có được những căn nhà mới cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Nếu không có nỗ lực to lớn, quyết tâm cao, vượt qua nhiều khó khăn, thì chúng ta không thể đạt được kết quả như thế này. Chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, huy động nhiều lực lượng tham gia để hoàn thành được 5.000 căn nhà”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Theo bà Mai, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng chung tay, bằng những hành động thiết thực để tôn vinh tầm vóc, ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này, cổ vũ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như tri ân, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cha anh, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp nhân dân đã hy sinh, sự hy sinh, đóng góp to lớn vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Nhấn mạnh chỉ hơn 1 tháng nữa sẽ tiến hành tổ chức sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn các cơ quan Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương trong khu vực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trọng tâm là hoạt động kỷ niệm cấp Nhà nước ngày 07/5/2024.

“Điều quan trọng là sau 70 năm, Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc phải được nhìn thấy sự phát triển tốt hơn, phải nhìn thấy cuộc sống của đồng bào các dân tộc Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc mỗi ngày phải tốt đẹp hơn. Sự tốt đẹp đó phải gắn chặt với các mục tiêu phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.