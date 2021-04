Xem xét xử lý hình sự người Trung Quốc trốn cách ly khiến cả khu dân cư phải phong toả

TPO - Sáng 9/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Văn Tường (52 tuổi, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.