Xem xét kháng cáo kêu oan của cựu Phó Chánh án quận 4

TPO - Ngày mai (8/11), TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ ông Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4, TPHCM) và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TPHCM) về tội danh “Xâm phạm chỗ ở người khác”.

Vào ngày 30/12/2020, sau 2 ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xử vụ liên quan căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TPHCM, Tòa án đã tuyên phạt Nguyễn Hải Nam 17 tháng tù. Bị cáo Lâm Hoàng Tùng, bị tuyên phạt 2 năm tù.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, bà Hoàng Trọng Anh Chi bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (được xác định là bị hại). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3/2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19/9/2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng) và bà Nguyễn Thị Hương Tâm (đang trốn truy nã) cùng nhiều người khác xông vào nhà, dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.

Ngày 1/10/2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Tùng, ông Nam không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục đưa ra chứng cứ và các lý lẽ cho rằng cả 2 ông bị quy kết tội oan.

Sau án sơ thẩm, ông Nguyễn Hải Nam, ông Lâm Hoàng Tùng kháng cáo kêu oan.

Ngày 1/3, phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM Quảng Đức Tuyên, đã thay mặt Chánh án ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Hải Nam. Theo quyết định này, TAND cấp cao tại TPHCM nhận thấy, tại bản án sơ thẩm ngày 30/12/2020 của TAND TPHCM xử phạt ông Nam 1 năm 5 tháng tù, về tội “Xâm phạm chỗ ở người khác”, thời hạn tù tính từ ngày 1/10/2020. Ngày 31/12/2020, ông Nam kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TPHCM. Trong thời gian TAND cấp cao tại TPHCM chuẩn bị xét xử phúc thẩm, thời hạn chấp hành hình phạt tù của ông Nam theo bản án sơ thẩm đã hết.

“Xét thấy không cần thiết duy trì biện pháp tạm giam đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam” – TAND cấp cao nêu quan điểm. Từ đó TAND cấp cao tại TPHCM quyết định thay đổi biện pháp tạm giam bằng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nam kể từ ngày 1/3. Tương tự, ngày 1/10, ông Lâm Hoàng Tùng cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn.