TPO - Xem trực tiếp nữ Tây Ban Nha vs nữ Thụy Điển trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại vòng bán kết World Cup nữ 2023 lúc 15h00 ngày 15/8.

Chiều nay, trận bán kết đầu tiên của World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra, khi Tây Ban Nha đấu Thụy Điển - một cuộc đụng độ về 2 phong cách, 2 trường phái chơi bóng khác nhau hoàn toàn. Nếu như Tây Ban Nha ưu tiên chọn lối đá nhỏ, ban bật kỹ thuật thì Thụy Điển thi đấu trực diện, ưu tiên bài tạt cánh đánh đầu.

Đó là lý do mà trong 11 bàn thắng họ đã ghi được từ đầu giải, có tới 6 bàn đến từ những pha đánh biên. Thụy Điển cũng cho thấy họ kiên cường trong phòng ngự hơn đối thủ. Những lần bị Nam Phi dồn ép (đầu hiệp 2), Mỹ hay Nhật Bản áp đảo, Thụy Điển vẫn kiên cường đứng vững. Đây có lẽ là điều mà Tây Ban Nha chưa thể làm tốt bằng đối thủ.

Về lý thuyết, tuyển nữ Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn Thụy Điển. Nhưng nên nhớ rằng mỗi khi bị đánh giá thấp hơn thì Thụy Điển vẫn thường giành chiến thắng. Trong 2 trận gặp Mỹ và Nhật Bản, họ đều bị các chuyên gia xem là có ít cơ hội đi tiếp, song rốt cục đại diện Bắc Âu mới là những người chiến thắng.

Vì vậy, chắc chắn các cô gái xứ đấu bò sẽ phải thi đấu tỉnh táo hơn trước thay vì dồn dập dồn đội hình lên tấn công và trả giá đắt.

“Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đến được đây… Tôi muốn toàn đội tận hưởng điều đó và cả đất nước Tây Ban Nha sẽ ở phía sau chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng phải tỉnh táo để sẵn sàng đấu một đối thủ khó chịu như Thụy Điển", trung phong Hermoso nói trước trận.

Dường như cô cũng hiểu được những khó khăn trước mắt. Hãy xem Hermoso và đồng đội sẽ cụ thể hóa những tuyên bố của mình ra sao!

Xem trực tiếp nữ Tây Ban Nha vs nữ Thụy Điển trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Anh, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Anh vs nữ Colombia trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Tây Ban Nha vs nữ Thụy Điển (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/