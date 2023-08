TPO - Xem trực tiếp nữ Thụy Sĩ vs nữ Tây Ban Nha trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 12h00 ngày 5/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Thụy Sĩ vs nữ Tây Ban Nha

Vào lúc 12h00 hôm nay, Thụy Sĩ sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 tại World Cup nữ 2023. Cho dù đứng đầu bảng A, nhưng Thụy Sĩ vẫn bị đánh giá thấp hơn Tây Ban Nha, đội chỉ về nhì ở bảng C.

Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ Thụy Sĩ chỉ đứng thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA. Trước World Cup năm nay, họ chỉ tham dự một vòng chung kết khác trong quá khứ vào năm 2015. Ở giải đấu năm đó, Thụy Sĩ cũng bị loại ngay ở vòng 1/8 sau thất bại trước đội chủ nhà Canada.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA và là ứng cử viên vô địch World Cup nữ 2023. Thất bại đậm trước Nhật Bản không phải vấn đề quá lớn với La Roja, khi họ vẫn sở hữu lối chơi đẹp và nhiều ngôi sao tạo đột biến. Nhiều người tin rằng đội bóng của HLV Jorge Vilda chủ động thua để né Na Uy ở vòng 1/8.

So với Na Uy, Thụy Sĩ là đối thủ dễ chơi hơn nhiều. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Thực tế cho thấy Thụy Sĩ ở vòng chung kết năm nay là đội bóng không dễ bắt nạt. Họ đi tiếp dựa vào hàng thủ siêu chắc chắn. Thụy Sĩ là 1 trong 3 đội không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng, bên cạnh Nhật Bản và Jamaica.

Từ đầu giải, các đội bóng bị đánh giá thấp hơn liên tục gây bất ngờ khi chủ động chơi phòng ngự phản công. Thụy Sĩ có thể dựa vào điều đó tiếp tục mơ mộng.

Xem trực tiếp nữ Thụy Sĩ vs nữ Tây Ban Nha trên kênh nào, ở đâu?

Tại Thụy Sĩ, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Thụy Sĩ, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Thụy Sĩ vs nữ Tây Ban Nha trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Thụy Sĩ vs nữ Tây Ban Nha (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/