Xe chở dầu bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên quốc lộ 32

TPO - Ô tô đang chở dầu đang lưu thông trên quốc lộ 32 qua đoạn xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, Phú Thọ bất ngờ bốc cháy.

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 9h15 ngày 17/12, một chiếc ô tô chở dầu đang lưu thông qua đoạn xã Tân Phú, huyện Tân Sơn bất ngờ bốc cháy. Sau khi phát hiện có hiện tượng cháy, tài xế đã dừng lại gần cây xăng xã Tân Phú để xin nước dập lửa.

Theo lãnh đạo công an xã Tân Phú, rất may khi sự việc xảy ra người dân và tổ công tác tại chỗ đã kịp thời tham gia chữa cháy, lửa nhanh chóng được dập tắt. Do đó, không gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ.