Hàng chục khách tháo chạy khỏi xe giường nằm cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

TPO - Đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy. Đây là vụ cháy xe thứ hai trên tuyến cao tốc này trong cùng một ngày.

Tối 20/8, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, xe khách giường nằm mang biển số 51B-189.99, do tài xế Hồ Xuân Vinh (53 tuổi) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng từ Phan Thiết đi TPHCM, trên xe chở 34 hành khách. Khi đến đoạn qua xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam) chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện xe bị cháy, tài xế Vinh dừng xe vào làn khẩn cấp cho hành khách nhanh chóng di tản ra khỏi xe đồng thời mở khoang hành lý để lấy tài sản. Ngay sau đó, ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm cả thân xe.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận đã điều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Tuy nhiên chiếc xe đã bị cháy rụi. Rất may, tất cả hành khách đều an toàn.

Đây là vụ cháy ô tô thứ hai xảy ra trong ngày 20/8. Như Tiền Phong đã thông tin, vào sáng cùng ngày, một ô tô tải đã bốc cháy trong lúc đang lưu trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai).