Xe biển xanh lao vào quầy bán hoa quả, 2 người tử vong

TPO - Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra sáng nay (27/3) ở TP Thanh Hoá giữa xe ô tô biển xanh và xe máy khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 7h15 phút ngày 27/3, xe ô tô biển xanh mang BKS: 36M-002.67 do Nguyễn Văn Thông (SN 1983, ở phố 3, phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển, khi đi đến ngã tư ở phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá bất ngờ va chạm với xe máy BKS 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá) điều khiển.

Sau khi va chạm với xe máy và ô tô biển xanh mất lái lao vào quán bán hoa quả ven đường có 2 người đang ngồi bán hàng.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến ông Lê Hải Đàm bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hai người ngồi bán hoa quả tử vong gồm: Lê Văn A. (SN 1957, ở phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá) và Hoàng Văn H. (ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lái xe biển xanh gây tai nạn đã đến Công an phường An Hưng trình diện. Lực lượng Công an TP Thanh Hoá cũng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn giao thông; đo nồng độ cồn tài xế gây tai nạn và khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu được biết, tài xế xe biển xanh là Nguyễn Văn Thông đang làm lái xe cho Chi cục Thuỷ sản (Thanh Hoá).

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.