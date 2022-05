Xăng tăng giá, nhiều vật liệu xây dựng tăng giá theo

Chiều ngày 16/5, tại Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai mặt bằng +30 Công ty Tuyển than Hòn Gai, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007-25/5/2022) do Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Hòn Gai đảm nhận.