Xác minh tố cáo cán bộ cố ý đánh người gây thương tích

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của ông Trần Xuân Kiều, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) tố cáo sự việc: Ngày 25/3/2024, một cán bộ lãnh đạo của một cơ quan tại thị trấn Phố Châu dẫn theo một người khác đã vô cớ chặn đánh ông Kiều và ông Trần Văn Hùng (em ông Kiều), gây thương tích. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Công an huyện Hương Sơn có văn bản trả lời, cho biết: Hiện nội dung tố cáo của ông Kiều đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn xác minh, giải quyết theo trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng Hình sự của tin báo về tội phạm vụ “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 25/3/2024 tại tổ dân phố số 6, thị trấn Phố Châu. Do vụ việc đang được tiến hành xác minh nên Công an huyện Hương Sơn chưa cung cấp được kết quả giải quyết đơn cho báo Tiền Phong. Công an huyện Hương Sơn sẽ thông báo kết quả giải quyết đơn khi có kết quả các minh đối với vụ việc trên.

2. Đơn của bà Bùi Thị Chìu, trú tại số nhà 14 Nguyễn Chính, khu phố Đấu Sơn 2, phường Văn Đẩu (quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) kiến nghị sự việc: Năm 2020, UBND quận Kiến An có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết để phục vụ Dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn Đẩu. Trong ngày 8/11/2023, UBND quận Kiến An có quyết định (số 2554) thu hồi đất và quyết định (số 2555) phê duyệt phương án bồi thường thu hồi đất đối với diện tích 242,3 m2 đất nông nghiệp của gia đình bà Chìu tại phường Văn Đẩu để thực hiện Dự án trên. Theo đơn phản ánh trong đơn của bà Chìu và một số văn bản gửi cùng đơn, việc bồi thường thu hồi đất của gia đình bà là 130.000 đồng/m2; và tổng cộng tiền bồi thường 242,3 m2 đất được gần 220 triệu đồng là thấp so với thực tế giá đất tại đây. Cũng theo thông tin bà Chìu phản ánh trong đơn, kết quả tại một phiên đấu giá đất tại tổ dân phố Đấu Sơn 2 (phường Văn Đẩu), mức trúng đấu giá thấp nhất là trên 20 triệu đồng/m2, cao nhất trên 39 triệu đồng/m2. Vì những lý do trên, bà Chìu đã kiến nghị sự việc.

Ngày 3/7/2024, Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng có văn bản (số 404) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Trường hợp công dân cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đã xâm phạm đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình, công dân có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện tại TAND cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

3. Đơn của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Ngọc và bà Lưu Thị Rộng, trú tại thôn Dộc, xã Bình Minh (Thanh Oai, Hà Nội) kêu cứu sự việc: Năm 1980, vợ chồng ông Ngọc được người thân cho một mảnh đất thổ cư, đã ở ổn định trong nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2023, do nhà xuống cấp có nguy cơ bị đổ, gia đình ông Ngọc đã xây lại nhà thị bị chính quyền địa phương đình chỉ xây dựng. Sau đó, ông Ngọc tới UBND xã Bình Minh, cung cấp một số giấy tờ về nguồn gốc căn nhà gia đình đang ở, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cho sửa chữa lại nhà. Cán bộ UBND xã Bình Minh cho biết sẽ trả lời sự việc của ông Ngọc sau. Tuy nhiên, sau 10 ngày không thấy được trả lời, gia đình ông Ngọc tiếp tục xây nhà vì nhu cầu chỗ ở quá cấp thiết. Theo trình bày trong đơn, khi nhà vừa tiếp tục xây, có một số người đã đến đập phá công trình của gia đình nên ông Ngọc tố cáo sự việc. Ngày 18/1/2024, UBND huyện Thanh Oai đã có kết luận (số 01) giải quyết tố cáo của gia đình ông Ngọc. Tuy nhiên, ông Ngọc cho rằng kết luận này đã không làm rõ hành vi đập phá, huỷ hoại tài sản công dân nên tiếp tục tố cáo sự việc.

Ngày 1/7/2024, UBND huyện Thanh Oai có văn bản (số 1709) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Đơn tố cáo của công dân đã được UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền bằng Kết luận số 01. Tuy nhiên, do ông Ngọc tiếp tục tố cáo, nên hiện tại UBND thành phố Hà Nội đang giao Thanh tra thành phố Hà Nội rà soát lại nội dung sự việc này của công dân.