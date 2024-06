Xác định 8 trận đấu vòng 1/8 EURO 2024: Đại chiến Pháp vs Bỉ

TPO - Các cặp đấu ở vòng loại trực tiếp đầu tiên của EURO 2024 đã được xác định, trong đó đáng chú ý nhà cuộc đại chiến giữa Pháp và Bỉ.

Rạng sáng nay, các trận đấu cuối cùng của vòng bảng EURO 2024 đã kết thúc, qua đó xác định đầy đủ 16 đội tuyển giành vé đi tiếp và phân cặp ở vòng 1/8. Trước đó, chỉ có hai cặp đấu đã rõ ràng là chủ nhà Đức gặp Đan Mạch và Thụy Sĩ gặp Italia.

Đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ đều gây thất vọng khá lớn ở vòng bảng EURO 2024 khi không thể giành ngôi đầu bảng đấu của họ. Trong khi Pháp đứng dưới Áo ở bảng D thì Bỉ xếp sau Romania ở bảng E. Kết quả này khiến hai đội rơi vào nhánh đấu “tử thần” ở vòng loại trực tiếp. Không những vậy, họ còn phải đối đầu với nhau ngay ở vòng 1/8.

Đây cũng là trận đấu đáng chú ý nhất vòng 1/8 EURO 2024. Pháp và Bỉ đang nằm trong tốp 3 bảng xếp hạng FIFA và sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá.

Điểm phức tạp nhất của việc phân cặp vòng 1/8 EURO 2024 là xác định các đội hạng 3 và phân cho họ các đối thủ phù hợp, theo nguyên tắc cơ bản là hai đội cùng bảng đấu sẽ không gặp lại nhau.

Việc Georgia gây sốc, đánh bại Bồ Đào Nha và giành vé đi tiếp khiến một số cặp đấu bị “xáo trộn” so với dự đoán ban đầu. Bởi lẽ nếu Georgia không thắng, đội hạng 3 giành vé cuối cùng sẽ là Hungary của bảng A.

Do Georgia đi tiếp nên Bồ Đào Nha sẽ gặp đội 3 bảng C là Slovenia. Trong khi đó, đội đầu bảng E Romania gặp đội hạng 3 bảng D là Hà Lan, còn đội đầu bảng C Anh gặp đội hạng 3 bảng E là Slovakia thay vì phải đối đầu sớm với Oranje.

Danh sách các đội vào vòng 1/8 EURO 2024

Nhất bảng: Đức, Tây Ban Nha, Anh, Áo, Romania, Bồ Đào Nha

Nhì bảng: Thụy Sĩ, Italia, Đan Mạch, Pháp, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ

Hạng 3: Slovenia, Hà Lan, Slovakia, Georgia

Cặp đấu và lịch thi đấu vòng 1/8 EURO 2024 23h00 ngày 29/6: Thụy Sĩ - Italia 02h00 ngày 30/6: Đức - Đan Mạch 23h00 ngày 30/6: Anh - Slovakia 02h00 ngày 1/7: Tây Ban Nha - Georgia 23h00 ngày 1/7: Pháp - Bỉ 02h00 ngày 2/7: Bồ Đào Nha - Slovenia 23h00 ngày 2/7: Romania - Hà Lan 02h00 ngày 3/7: Áo - Thổ Nhĩ Kỳ