Xả thải vượt quy chuẩn cho phép, siêu thị GO Quảng Ngãi bị xử phạt 215 triệu đồng

TPO - Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C (siêu thị GO Quảng Ngãi) bị xử phạt 215 triệu đồng vì nước thải có nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép; không thực hiện giám sát môi trường nước thải theo đúng quy định.

Ngày 12/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty CP bất động sản bán lẻ Hùng Cường. Đây là doanh nghiệp quản lý siêu thị GO Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào lúc 15h ngày 12/9, Đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C (siêu thị GO Quảng Ngãi) vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Theo đó, năm 2023, Công ty CP bất động sản bán lẻ Hùng Cường chỉ thực hiện giám sát môi trường nước thải cho Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C 3 lần/năm. Việc này vi phạm quy định về thực hiện giám sát môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C còn xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép.

Cụ thể, thông số nhu cầu oxy sinh học BOD5 (mức nhiệt 20°C) là 178/30, vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải 5,93 lần; thông số tổng chất rắn lơ lửng (TSS) là 176/50, vượt quy chuẩn 3,52 lần; thông số tổng Coliforms 7.900/3.000, vượt quy chuẩn 2,63 lần.

Với những vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt Công ty CP bất động sản bán lẻ Hùng Cường 215 triệu đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu doanh nghiệp này khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo cho các cơ quan chức năng để giám sát. Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.