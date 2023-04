‘Vương quốc hang động’ là mệnh danh tỉnh nào ở Việt Nam?

icon Niên đại

icon Độ lớn

icon Số sinh vật được tìm thấy

Câu trả lời đúng là đáp án C: Hang Én lớn thứ ba trên thế giới, sau Sơn Đoòng và hang Deer, Malaysia. Hang Én dài hơn 2 km xuyên qua khối đá vôi khổng lồ ngay trong vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Có ba lối vào hang Én, trong đó cửa hang lớn nhất và nổi tiếng nhất có chiều cao 120 m và chiều rộng 140 m. Hang Én là một trong những hang động lớn nhất thế giới, nằm trong khu vực trung tâm của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Vương quốc hang động của Quảng Bình, Việt Nam. Hang được khám phá và công bố vào năm 1994, những hình ảnh ấn tượng về hang động này đã nhanh chóng được biết đến và trở thành một điểm đến ấn tượng trên toàn thế giới. Hang Én được các tạp chí du lịch lớn nhất thế giới ca ngợi như National Geographic Magazine, The New York Times, Lonely Planet.