Vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Trong ngày mai, vùng áp thấp trên khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin thời tiết nguy hiểm trên biển sáng 9/6, cho thấy vùng áp thấp phía bắc vịnh Bắc Bộ ít dịch chuyển trong đêm qua.

Trong sáng 10/6, vùng áp thấp được dự báo tiếp tục ít di chuyển và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo dưới tác động của vùng áp thấp, vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Mưa vừa, mưa to, dông mạnh và gió giật mạnh cũng có khả năng xảy ra ở các tỉnh ven biển khu vực Đông Bắc Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa tây nam nên trong ngày và đêm nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cũng trong thời gian trên, trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Trên đất liền, từ đêm đến rạng sáng 9/6, Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn ghi nhận tại một số địa điểm: Thiết Kế 116,6 mm, Lang Chánh 107,6 mm, Nga Sơn 99,8 mm,…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong sáng nay, Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50 mm, có nơi trên 90 mm.

Người dân cần đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thạch Thành, Yên Định, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Như Xuân, Như Thanh và Vĩnh Lộ.

Tương tự, tại Nghệ An trong đêm qua đến rạng sáng nay cũng có mưa to đến rất to. Dự báo trong hôm nay, nhiều khu vực tại Nghệ An tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn.

