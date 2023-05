Vừa ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa gấp nhiều quy định bất cập

TPO - Các quy định bất cập như nuôi từ 100 con bò (tương đương 100 đơn vị vật nuôi) trở lên cũng phải lên UBND tỉnh làm giấy phép môi trường của Nghị định 08 sẽ được sửa đổi. Đáng lưu ý, Nghị định này mới có hiệu lực hơn một năm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn gửi UBND 63 tỉnh/thành phố lấy ý kiến về nội dung sửa đổi một số điều của Nghị định 08 năm 2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

Nội dung sửa đổi chủ yếu tập trung vào quy mô, công suất các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Hướng sửa đổi sẽ là tăng thẩm quyền cho địa phương trong việc cấp phép, quản lý môi trường các dự án này.

Hai loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được sửa đổi trong nghị định gồm loại hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp và sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử.

Với ngành chăn nuôi gia súc sẽ sửa đổi theo hướng, dự án công suất nhỏ dự kiến sẽ có quy mô 10-300 đơn vị vật nuôi (quy định hiện tại là 10-100 đơn vị vật nuôi). Công suất trung bình sẽ từ 300-3000 đơn vị vật nuôi (quy định hiện tại là 100-1000 đơn vị vật nuôi), công suất lớn là từ 3000 đơn vị vật nuôi.

Với ngành sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử, dự án có công suất trung bình sẽ có quy mô dưới 2000 tấn/năm, quy định hiện tại của Nghị định 08 là dưới 1 triệu thiết bị hoặc dưới 1000 tấn sản phẩm/năm. Dự án có công suất lớn sẽ có quy mô từ 2000 tấn sản phẩm/năm, quy định hiện tại là từ 1 triệu thiết bị hoặc từ 1000 tấn sản phẩm/năm.

Theo quy định của Nghị định 08 với dự án có quy mô công suất nhỏ sẽ do UBND huyện cấp phép môi trường, dự án công suất trung bình do UBND tỉnh cấp phép môi trường và dự án công suất lớn sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Vì vậy, việc sửa đổi nghị định 08 như trên sẽ tăng thầm quyền của địa phương trong cấp phép, quản lý bảo vệ môi trường các dự án.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc sửa đổi được thực hiện trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các địa phương và thực hiện Nghị quyết 50 ngày 8/4/2023 của Chính phủ, trong đó yêu cầu các bộ cắt giảm, đơn giản hóa và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các địa phương giải quyết thủ tục hành chính.

Nghị định 08 có hiệu lực từ 10/1/2022. Báo Tiền Phong từng có bài viết “Mổ 10 con lợn cũng phải có giấy phép môi trường” phản ánh những bất cập của Nghị định 08, ví dụ như giết mổ từ 10 con lợn hay từ 100 con gà, hoặc nuôi từ 10 con trâu, bò trở lên phải được UBND huyện cấp giấy phép môi trường, tương đương việc đầu tư một nhà máy chế biến thủy, hải sản công suất từ 100 đến dưới 1000 tấn/năm, hay quy định nuôi từ 100 con trâu, bò ở vùng nhạy cảm cũng phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Trước đó, các chuyên gia cũng nhiều lần chỉ ra, một số quy định của Nghị định 08 liên quan đến quy mô, công suất dự án của các ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm còn bất cập, thiếu cơ sở và thiếu tính khả thi trong thực tế.