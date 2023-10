Vụ xe sang bị kê biên tung tăng trên phố: Các nạn nhân bị lừa cả trăm tỷ lên tiếng

TPO - Trước thông tin chiếc xe sang đã bị công an kê biên để phục vụ công tác điều tra lại xuất hiện ở Hà Nội, nhiều nạn nhân trong vụ việc tỏ ra rất bức xúc.

Những ngày qua, thông tin về chiếc xe sang hiệu Lexus mang BKS 37A - 862.26 là tài sản đã bị kê biên trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An nhưng vẫn xuất hiện tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Đặc biệt, 22 nạn nhân trong vụ việc tỏ ra vô cùng bức xúc. Hiện vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử, đối tượng lừa đảo chưa khắc phục hết hậu quả, nhưng chiếc xe sang vẫn được sử dụng hàng ngày. Trong khi đó, các nạn nhân đang “sống dở chết dở” vì các khoản tiền bị lừa.

Trước đó vào ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 1993, trú TP. Vinh, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng xác định, Quỳnh đã lừa 22 người chiếm đoạt số tiền hơn 172,8 tỷ đồng với chiêu thức kêu gọi góp tiền mua bán đất. Tuy nhiên thực tế, Quỳnh không mua bán đất mà đã lấy tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân và trả quay vòng cho người góp vốn.

Trong số 22 nạn nhân của vụ án, người bị Quỳnh lừa nhiều nhất là 37,5 tỷ đồng, người ít nhất là 940 triệu đồng. Hiện Quỳnh chỉ mới khắc phục hậu quả cho một ít bị hại với số tiền 18,6 tỷ đồng.

Là một trong những nạn nhân của Nguyễn Thúy Quỳnh, bà Phan Th. Ch. (trú Nghệ An) cho hay, cuộc sống của gia đình bà bị đảo lộn. Bà luôn sống trong khổ cực, nhiều người xa lánh. Đã có lúc, bà Ch. nghĩ đến việc tự tử để giải thoát cho bản thân.

Theo chia sẻ của bà Ch. do tin tưởng nên bà đã góp tiền cho Nguyễn Thúy Quỳnh mua bán đất. Quỳnh hứa sẽ trả tiền gốc và lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, bà Ch. đã gửi tiền góp cho Quỳnh tổng cộng 39,4 tỷ đồng. Thời gian đầu, Quỳnh trả tiền gốc và lợi nhuận đúng hạn với số tiền 27,8 tỷ đồng. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, Quỳnh đã không trả cho bà Ch. tiền như cam kết. Tổng cộng, Quỳnh đã chiếm đoạt của bà Ch. 11,6 tỷ đồng. Ngoài ra, từ năm 2019 đến tháng 10/2021, Quỳnh đã vay của bà Ch. số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Thông tin với PV, bà Phan Thị Ch. cho hay, để có tiền góp cho Quỳnh, bà Ch. đã phải vay mượn của nhiều người thân, họ hàng. Thậm chí bà Ch. mượn bìa đất để cầm cố ngân hàng vay tiền đưa cho Quỳnh. Hiện tại, mỗi tháng bà Ch. phải trả gần 30 triệu đồng lãi vay ngân hàng.

“Giờ ra đường không dám nhìn mặt mọi người. Mỗi tháng tôi phải trả hàng chục triệu đồng tiền lãi vay, chịu không nổi. Chỉ mong tòa án sớm đưa ra xét xử, trả lại tiền cho các bị hại chúng tôi”, bà Phan Thị Ch. chia sẻ.

Cũng trong tình trạng tương tự, bà H.Th.H. bị Nguyễn Thúy Quỳnh lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Gần 2 năm qua, bà H. luôn sống trong tình trạng cùng cực vì phải đi vay tiền để trả nợ. Khi nghe thông tin chiếc xe sang của Quỳnh bị công an kê biên vẫn được sử dụng ở Hà Nội đã khiến bà H. và các nạn nhân khác vô cùng bức xúc.

Theo chia sẻ của các nạn nhân, hiện họ nghi ngờ Nguyễn Thúy Quỳnh đã tẩu tán tài sản bằng cách chuyển những số tiền lớn vào tài khoản của người thân quen. Bởi sau khi sự việc xảy ra, các bị hại yêu cầu Nguyễn Thúy Quỳnh cung cấp các chứng từ liên quan đến giao dịch từ tài khoản ngân hàng cá nhân. Qua đó phát hiện tài khoản của Quỳnh có nhiều giao dịch với số tiền lớn đến người thân quen của Quỳnh. Thậm chí, có tài khoản được chuyển hàng chục tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được trong số 172,8 tỷ đồng lừa của 22 nạn nhân, Quỳnh đã sử dụng 84,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh trả nợ cho một số người, trả dư tiền đất cho một số người. Số tiền còn lại hơn 88 tỷ đồng, cơ quan điều tra không chứng minh được Quỳnh đã sử dụng vào việc gì. Quá trình điều tra, Quỳnh khai trả nợ cho một số đối tượng xã hội và tiêu xài cá nhân.

Các nạn nhân mong cơ quan điều tra, tòa án cần làm rõ tình tiết Quỳnh chuyển tiền cho người thân để bảo vệ quyền lợi cho bị hại. Đồng thời xem xét, điều tra những mối quan hệ, người thân của Nguyễn Thúy Quỳnh để xác minh có thêm đồng phạm trong vụ án hay không?

Trao đổi với Tiền Phong, vào sáng 22/10, một lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, hiện vụ án về đối tượng Nguyễn Thúy Quỳnh đã kết thúc và chuyển hồ sơ sang cho Viện kiểm sát tỉnh.

Về thông tin chiếc xe sang đã bị kê biên vẫn xuất hiện tại Hà Nội, vị lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết chiếc xe đã bị kê biên nhưng vẫn được phép sử dụng. Việc kê biên chỉ cấm mua bán, cho tặng để tránh tẩu tán tài sản.

Ông Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Nghệ An cho hay, hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án tỉnh để xét xử.