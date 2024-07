Vụ xe container lao vào nhà dân khiến 3 người tử vong: 2 nạn nhân là anh em ruột

TPO - Trong 3 nạn nhân vụ xe container lao vào loạt nhà dân, có 1 nam sinh vừa tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao. Đây cũng là anh ruột của 1 nạn nhân khác trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Chiều 25/7, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Đắk R’la (huyện Đắk Mil).

Vụ tại nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có 2 anh em ruột là H.M.D. (15 tuổi) và H.M.Q. (18 tuổi), trú xã Đắk R’la.

Ông Nguyễn Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Đắk Mil) cho biết, em Q. và em D. là 2 học sinh của trường. Trong đó, em Q. là cựu học sinh lớp 12A6, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Kết quả, em Q. đạt điểm khá cao, điểm khối C00 đạt 23,25 điểm.

“Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, em Q. và em trai đang ở trong nhà. Còn người mẹ đi mua đồ ăn sáng. Về tới nhà, người mẹ của 2 em đã khóc ngất, đau đớn tột cùng. Trước nỗi đau quá lớn trên, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên xuống gia đình để chia buồn”, ông Ngọc chia sẻ thêm.

Ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil cho biết, nhận được tin từ địa phương khi đang họp HĐND huyện. Ông Hoàng lập tức xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng 3 nạn nhân đã tử vong.

"Đây là vụ tai nạn giao thông thương tâm, nghiêm trọng, mất mát quá lớn đối với gia đình. Chính quyền đã cử lực lượng động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân", ông Hoàng nói.

Như Tiền Phong đưa tin, lúc 8h10 ngày 25/7 tại Km1818+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ Đắk R’la (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô đầu kéo mang biển số 50H- 058.81 kéo theo rơ mooc BKS 51R-095.11 do Hoàng Văn Nghĩa (33 tuổi), điều khiển lưu thông theo hướng huyện Đắk Mil đi huyện Cư Jút. Khi đến địa điểm trên, xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo mang biển số 50H-450.00 kéo theo rơ mooc BKS 61R- 016.88 do Nguyễn Sỹ Trường (36 tuổi, cùng trú Nghệ An), điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, ô tô đầu kéo biển số 50H- 058.81 tiếp tục lao vào 5 nhà dân ở phía bên phải đường theo hướng di chuyển, khiến 3 người tử vong.