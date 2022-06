Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Bị can Lê Tùng Vân khai gì?

TPO - Ông Lê Tùng Vân nay được cơ quan điều tra xác định là người có vai trò tổ chức vụ án xảy ra tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’. Ông Vân đã khai nhận một số nội dung với cơ quan điều tra.

Như Tiền Phong đã đưa tin, hôm qua (2/6), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc (địa chỉ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, còn có tên gọi là ‘Tịnh thất Bồng Lai’, sau các bị can đổi tên thành ‘Thiền am bên bờ vũ trụ’.

Trong 6 bị can cùng bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị xác định là người có vai trò tổ chức, cầm đầu, chỉ đạo các bị can trong vụ án.

Ông Lê Tùng Vân từ lúc bị khởi tố bị can đến nay vẫn đang được cho tại ngoại hầu tra. Khai với cơ quan điều tra, ông Vân thừa nhận đã chỉ đạo cho Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên tạo tài khoản Youtube để đăng tải những video clip với nội dung mà ‘Thiền am’ dàn dựng quay phim, nhằm cho cộng đồng mạng trong và ngoài nước xem biết đến hoạt động của nhóm người tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’ – Thiền am bên bờ vũ trụ’.

Ông Vân cũng khai nhận rằng, vào năm 2021, ông Vân chỉ đạo Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên biên soạn nội dung phim hài kịch và quay thành video clip, sau đó trình chiếu để ông Vân duyệt rồi cho phép đăng lên tài khoản Youtube “5 Chú Tiểu – Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ” ngày 22/8/2021, với tên gọi “phim hài chiếu rạp mùa dịch năm 2021: Vùng đất Huyền bí – 5 Chú Tiểu Thách Thách Thức Danh Hài”. Trong video clip bị can Lê Tùng Vân tham gia diễn xuất trong vai “Phật Hồng học văn du”...

Ngoài ra, ông Vân khai nhận có tham gia trực tiếp trong clip 5 Chú Tiểu – Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” Ngày mùng 1 Tết; Khai nhận từng có lời nói trước những người sống tại “Thiền am” với nội dung “... Thích Nhật Từ không giữ sĩ diện...”, trong số những người nghe, có bị can Hoàng Nguyên...

Từ lời khai của ông Vân, cơ quan điều tra khẳng định ông Lê Tùng Vân trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trong các video clip.

Bị can Lê Tùng Vân, theo cơ quan điều tra là có tình tiết giảm nhẹ vì ông Vân trên 70 tuổi. Tuy nhiên ông Vân cũng có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

Tại bản KLĐT, Cơ quan điều tra xác minh lý lịch bị can Lê Tùng Vân, qua đó cho biết ông Vân quê quán xã Châu Phú, thị xã Châu Phú, tỉnh An Giang. Nơi thường trú là ở đường Lý Chiêu Hoàng, TPHCM và nơi ở hiện tại của ông Vân là hộ bà Cúc (tức nơi đặt Tịnh thất Bồng Lai).

Ngoài cha, mẹ đã mất, Cơ quan điều tra nêu ‘chưa rõ’ vợ và con của ông Lê Tùng Vân.