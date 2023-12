Vụ sản phụ vỡ tử cung, rách bàng quang khi sinh: Có trách nhiệm do lỗi y tế

TPO - Lãnh đạo cơ sở y tế xác định có tai biến trong quá trình can thiệp thủ thuật cho sản phụ sinh con. Đơn vị sẽ có trách nhiệm về lỗi y tế gây ra.

Liên quan đến vụ sản phụ bị vỡ tử cung, rách bàng quang, băng huyết trong quá trình sinh con, ông Đoàn Quốc Đỉnh – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) - nơi sản phụ nhập viện sinh con cho biết: Quá trình rà soát hồ sơ, đơn vị đã theo dõi đủ, kịp thời, sát sản phụ. Cán bộ được phân công phụ trách thực hiện có chuyên môn, đủ cán bộ y tế và xử trí các tai biến kịp thời.

"Quá trình can thiệp thủ thuật có thể có tỉ lệ bị tai biến. Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về những lỗi mà đơn vị đã gây ra. Đồng thời, phối hợp, chia sẻ với người nhà giải quyết các bồi hoàn từ phía gia đình yêu cầu, nếu có", ông Đỉnh nói.

Ông Đỉnh thông tin thêm, vào lúc 23h45’ ngày 7/12, sản phụ Lương Thị C. (xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn để sinh con. Đây là lần sinh thứ tư của sản phụ, các lần trước đều sinh thường.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho theo dõi để sinh thường. Đến 8h ngày 8/12, sản phụ chuyển dạ. Trước khi lên bàn sinh, sức khỏe của sản phụ bình thường, em bé có tim thai. Tuy nhiên, đến khoảng 9h cùng ngày, trong quá trình chuyển dạ, bác sĩ phát hiện thai suy, không có tim thai nên buộc phải can thiệp bằng kỹ thuật Forcep. Sau khi được kéo ra khỏi bụng mẹ, cháu bé bị ngạt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức, đặt ống thở và nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Về phía sản phụ C., khoảng 4 giờ sau sinh, xuất hiện tình trạng tụt huyết áp. Nghi bệnh nhân bị đờ tử cung, tiên lượng vỡ hoặc rách tử cung, các bác sĩ tiến hành hồi sức nâng huyết áp lên và chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa Vùng Tây Nguyên.

Về trường hợp mẹ con sản phụ C., ông Đỉnh khẳng định là một tai biến sản khoa. Hiện chưa xác định được nguyên nhân cụ thể khiến sản phụ bị vỡ tử cung. Riêng việc bệnh nhân bị rách bàng quang, bác sĩ Đỉnh khẳng định, đây là lỗi của y tế trong quá trình can thiệp bằng thủ thuật Forcep.

Sau khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, đơn vị này phải báo động đỏ, tập trung nhân lực mổ cấp cứu sản phụ C. Bác sĩ phải cắt toàn bộ tử cung, khâu phục hồi bàng quang, truyền 7 đơn vị hồng cầu khối, 11 đơn vị huyết tương đông lạnh để cứu bệnh nhân.

Hiện, sản phụ C. đã qua giai đoạn nguy hiểm, đang được theo dõi sát sao. Còn con của sản phụ C. đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và Nhi sơ sinh. Đến nay, tình trạng sức khỏe của bé có cải thiện so với lúc vào viện. Trước đó, bé được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng nằm im, bóp bóng có oxy qua nội khí quản, mạch quay nhẹ, da nhuộm phân su, SPO2 (độ bão hòa oxy) 75% trong khi bình thường là trên 95%, rốn úa vàng...