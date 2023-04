Vụ nổ kinh hoàng ở gara ô tô: 3 cháu nhỏ cùng một nhà đi ngang qua thì gặp nạn

TPO - Khi đạp xe chơi ngang qua khu vực gara ô tô thì bất ngờ xảy ra vụ nổ lớn đã khiến cả 3 cháu nhỏ cùng một nhà bị thương nặng. Hiện cả 3 cháu đang tiếp tục được cấp cứu tại 2 bệnh viện với nhiều vết thương.

Tối 2/4, cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại một gara ô tô ở xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến 2 người chết, 4 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ là gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển (khoảng 40 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu). Gara này rộng khoảng 200m2, một phần phía sau gara là nhà ở của anh Hiển.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng bị vụ nổ làm hư hỏng, móp méo. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi và ra cả con đường phía trước. Cảnh cổng gara làm từ sắt và lưới cũng bị móp méo sau vụ nổ.

Một số người dân địa phương cho biết, chiều 2/4, anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) mang theo một khối sắt đến gara của anh Hiển để nhờ xử lý. Quá trình xử lý khối sắt này đã xảy ra vụ nổ kinh hoàng.

Theo đó, khoảng 16h30' ngày 2/4, người dân nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Vụ nổ lớn làm rung chuyển cả nhà cửa xung quanh. Khi người dân chạy đến gara ô tô của anh Hiển thì thấy nhiều người nằm la liệt giữa nền nhà. Mọi người lập tức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Lê Tiến Hiển đã tử vong tại chỗ.

Anh Nguyễn Duy Nhật bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tuy nhiên trên đường đến bệnh viện thì tử vong.

Vụ nổ cũng đã khiến anh Nguyễn Duy Kỳ (38 tuổi, trú xã Quỳnh Tân) bị thương rất nặng ở 2 chân được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu rồi chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

Ba cháu nhỏ bị thương trong vụ nổ đều là con của một gia đình hàng xóm. Chiều cùng ngày, 3 cháu nhỏ gồm Hồ Tr.Nh. (14 tuổi), Hồ Tr.A.Đ. (10 tuổi) và Hồ Kh.V.(8 tuổi) đạp xe đi chơi qua gần khu vực gara ô tô thì đúng lúc xảy ra vụ nổ. Sức ép từ vụ nổ rất lớn đã hất văng cả 3 cháu ra, một số mảnh vỡ găm vào người các cháu.

Sau vụ việc, cả 3 cháu được đưa đi bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cấp cứu. Trong đó 2 cháu được chuyển vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục cấp cứu do vết thương nặng với nhiều vết thương ở 2 tay, 2 chân và cơ thể, 1 cháu còn lại được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu) để chụp chiếu và điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân cho biết, hiện cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và chưa xác định được vụ nổ xuất phát từ vật liệu gì.