Vụ ngoại tình của ‘Người Sói’ Hugh Jackman

TPO - Hugh Jackman được cho là ly hôn với Deborra-Lee Furness để hẹn hò bạn diễn trong phim "The Music Man" là Sutton Foster. Người Sói không bình luận gì, nhưng vợ cũ anh có động thái ngầm xác nhận tin đồn ngoại tình.

Ngày 12/11, tờ US Weekly dẫn nguồn tin riêng khẳng định nguyên nhân vụ ly hôn giữa Hugh Jackman và vợ cũ hơn 13 tuổi, Deborra-Lee Furness, vào năm 2023 là tài tử sinh năm 1968 ngoại tình.

Những người trong cuộc tiết lộ Jackman có quan hệ ngoài luồng với nữ diễn viên Sutton Foster khi cả hai đều đang có gia đình riêng.

“Mối quan hệ giữa Sutton và Hugh là lý do Hugh và Deb ly hôn. Rất nhiều người ở Broadway biết. Chúng tôi giữ im lặng vì cả hai đều là những người tốt bụng và tuyệt vời. Mọi người đều tôn trọng sự riêng tư của họ. Tuy nhiên, đó vẫn là một vụ ngoại tình và quan hệ chồng chéo”, nguồn tin nói.

Người thân cận còn tuyên bố Người Sói và mỹ nhân sinh năm 1975 đang ở bên nhau và hạnh phúc với tình yêu của họ.

Theo nguồn tin khác, Jackman và Foster là một cặp nhưng không sống chung vì con cái. Foster kể cho mọi người trên sân khấu nhạc kịch về mối quan hệ. Nó giống như bí mật công khai ở Broadway.

Theo US Weekly, Furness hoàn toàn bất ngờ khi biết về chuyện tình vụng trộm của chồng. Những người biết chuyện đều kín tiếng và nữ diễn viên Australia là người hay tin cuối cùng. Tuy nhiên, Jackman được cho là không thừa nhận ngoại tình.

Một người bạn chung cho biết Furness suy sụp sau vụ bê bối. Bà và những người thân thiết bị sốc vì không nghĩ ngôi sao Deadpool & Wolverine có thể làm ra chuyện như vậy.

“Cô ấy là mẹ của các con anh ấy và họ cùng nhau trải qua 3 thập kỷ cuộc đời. Tôn trọng là điều cần thiết”, người bạn chia sẻ.

Jackman và Foster là bạn diễn trong vở kịch The Music Man trên sân khấu Broadway, bắt đầu công diễn vào tháng 12/2021 và kéo dài đến tháng 1/2023.

Trong chương trình Late Night With Seth Meyers vào tháng 5/2022, Foster cho biết đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời khi được làm việc với đàn anh. Jackman cũng khen bạn diễn là người tuyệt vời.

Trong chương trình Live with Kelly and Ryan vào tháng 7/2022, Foster cho biết cặp đôi này thường trò chuyện trong phòng thay đồ của cô trước mỗi buổi biểu diễn The Music Man.

“Thật là điều tuyệt vời. Đó là một trong những phần tốt đẹp nhất của toàn bộ công việc, rằng tôi có được người bạn mới tuyệt vời này”, nữ diễn viên 49 tuổi nói.

Jackman tuyên bố ly hôn với người vợ gắn bó 27 năm vào tháng 9/2023. Cặp đôi có chung hai con nuôi là Oscar (24 tuổi) và Ava (19 tuổi).

Foster đệ đơn ly hôn với người chồng 10 năm, biên kịch phim Ocean's Eleven Ted Griffin, vào tháng 10 - đúng lúc tin đồn về mối tình bí mật giữa cô và Jackman nổ ra. Foster có một cô con gái nuôi, Emily (7 tuổi), với chồng cũ.

Hugh Jackman và Sutton Foster chưa lên tiếng về ồn ào. Tuy nhiên, phía Deborra-Lee Furness có động thái xác nhận tin đồn.

Ngày 27/10, Tasha Lustig, blogger tin đồn nổi tiếng ở Hollywood, đã đăng lên Instagram đoạn video bàn luận về nghi vấn hẹn hò giữa Jackman và Foster.

Vài ngày sau, nữ diễn viên kiêm nhiếp ảnh gia người Anh Amanda de Cadenet, bạn của Furness, viết ở phần bình luận: “Bạn nói đúng trọng tâm về điều này đấy. Người bạn yêu quý của tôi, Deb, sắp tỏa sáng bất cứ lúc nào’.

Đáng nói hơn, Furness cũng được phát hiện nhấn “Thích” bài đăng của Tasha Lustig.