Vụ mua kit xét nghiệm Việt Á ở Bắc Ninh: Định kỳ báo cáo tiến độ xử lý

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, đối với vụ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID - 19, cơ quan điều tra sẽ phải định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh về tiến độ điều tra, xác minh.

Mới đây, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh ( BCĐ) họp phiên thứ 2. Tại phiên họp này, BCĐ tỉnh đưa 1 vụ việc, 3 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý; trong đó có vụ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Việc BCĐ tỉnh Bắc Ninh đưa vụ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID - 19 vào diện theo dõi, đôn đốc xử lý là điều rất đáng chú ý. Trước đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có kết luận về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID - 19, trong đó có 4 gói thầu mua sắm sản phẩm của Công ty Việt Á tại CDC Bắc Ninh, với tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, quá trình lập giá của 4 gói thầu mua sắm sản phẩm của Công ty Việt Á, CDC tỉnh Bắc Ninh đã căn cứ vào báo giá của các công ty. Tuy nhiên, các công ty báo giá lại có quan hệ gia đình, quan hệ mật thiết với nhau; trong đó, có 2 công ty do một cá nhân làm giám đốc và biết số liệu báo giá cho CDC Bắc Ninh.

Công ty Thành An và Công ty An Việt thay nhau, cùng trúng thầu 4 gói thầu về mua sắm kit xét nghiệm RT-PCR do Công ty Việt Á sản xuất tại CDC Bắc Ninh. Việc mua bán được thực hiện qua lại giữa công ty của vợ chồng ông Tuân, bà Vân (ông Tuân làm Giám đốc Công ty An Việt, bà Vân làm Giám đốc Công ty Thành An). Các Công ty Optica, Công ty Minh Nhật, Công ty Hà Dương thường xuyên thay nhau báo giá kit xét nghiệm RT-PCR nhưng không trúng thầu, không có ủy quyền bán hàng của Công ty Việt Á.

Cũng theo kết luận thanh tra, có dấu hiệu không khách quan, không minh bạch trong việc thực hiện mua sắm kit xét nghiệm RT-PCR do Công ty Việt Á sản xuất đối với 4 gói thầu tại CDC Bắc Ninh. Từ tháng 5, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chuyển thông tin, tài liệu liên quan về 4 gói thầu mua sắm hàng hóa của Công ty Việt Á tại CDC Bắc Ninh đến Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh, điều tra vụ việc.

Theo Ban Nội chính tỉnh Bắc Ninh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh), khi đưa vụ việc nói trên vào diện theo dõi, cơ quan chức năng phải thường xuyên báo cáo kết quả điều tra, xác minh.

Đây là vụ việc phức tạp nhưng quan điểm của Ban Chỉ đạo là xử lý nghiêm vi phạm (nếu có), không có vùng cấm. Hằng tháng, cơ quan điều tra báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra về vụ việc để Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh kịp thời xử lý.