Vụ hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa: Cựu cán bộ công an ra giá 3 tỷ đồng để 'chạy án'

Chiều nay (16/4), Viện KSND TPHCM truy tố Trương Văn Chinh (SN 1985, ngụ Lâm Đồng) và 23 đồng phạm về các tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền, "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh có 9 tàu hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, TPHCM. Bị can Trương Văn Chinh đã lập ra các nhóm Zalo "Hội AE miền Bắc" và "Tàu cát miền Bắc", với thành viên là các thuyền trưởng và chủ tàu. Những lúc chỉ đạo tàu đi hút cát, bị can Chinh sẽ ám hiệu bằng tin nhắn "đi nhậu" và nếu hôm nào không đi hút cát sẽ nhắn "nghỉ nhậu". Đêm 5/5/2022, Thủy đoàn II - Cục CSGT Bộ Công an phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép, có 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên tàu đang hút cát không phép và trên 11/12 tàu có chứa 7.500 m3 cát. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, số tiền bị can Trương Văn Chinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 - 24,6 tỷ đồng. Cán bộ công an lừa "chạy án" Trong vụ án này, bị can Trịnh Văn Hưng nguyên là cán bộ Phòng 5, Cục Hậu Cần, Bộ Công an, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, sau khi tàu bị bắt, Trịnh Văn Chinh thông qua các bị can trong vụ án, nhờ Trịnh Văn Hưng lo lót giúp vụ việc và được Hưng báo chi phí 3 tỷ đồng. Trịnh Văn Hưng dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ, quyền hạn nhưng vẫn nhận 400 triệu đồng và hứa hẹn sẽ lo lót giải quyết. Sau khi nhận tiền, Trịnh Văn Hưng đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa số tiền này cho bất cứ người có thẩm quyền nào giải quyết, như đã hứa. Cũng theo cáo trạng, trên thực tế, vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý, giải quyết, các bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam. Nhưng bị can Hưng vẫn thực hiện hành vi hứa hẹn và nhận tiền là đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thuộc trường hợp "chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng", quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng nêu rằng, hành vị của cựu công an Trịnh Văn Hưng đã xâm phạm quyền sở hữu của người khác, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, cần xử lý nghiêm để đề phòng, ngăn ngừa chung.