Tham gia cướp tiền 'ảo', 2 cựu công an bị phạt 29 năm tù

TP - Chiều 16/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM xét xử vụ án cướp tiền ảo trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Hồ Ngọc Tài (34 tuổi, ngụ Đà Nẵng) và Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, tài xế Grab) cùng mức án tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, từng công tác tại Công an phường 5, Công an quận 5, TPHCM) bị phạt 12 năm tù. Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) bị tuyên 17 năm tù. 12 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 9 năm đến 19 năm tù.

Các bị cáo cùng phạm tội “Cướp tài sản”. Theo nội dung bản án, ngày 17/5/2020, tại khu vực đầu đường cao tốc, các bị cáo tạo ra vụ va chạm, sau đó chặn ô tô của anh Lê Đức Nguyên (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, bị hại) để tấn công, uy hiếp, không chế, đe dọa anh Nguyên và vợ con, chiếm đoạt tiền điện tử Bitcoin, 3 điện thoại di động, 1 camera hành trình gắn trên xe. Tổng số tài sản mà các bị cáo cướp được là 37,1 tỷ đồng.