Vụ 'đào trộm' 1,5 triệu tấn quặng Apatit: Cựu giám đốc Công ty Lilama đã rửa tiền thế nào?

VKSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa, TNHH Xây dựng thương mại Lilama (gọi tắt Công ty Lilama) về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Bên cạnh đó, viện kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Các bị can gồm: Nguyễn Quang Huy, cựu Tổng giám đốc; Phạm Cao Khiêm, cựu Phó tổng giám đốc; Nguyễn Ngọc Bích, cựu Chủ tịch HĐTV; Lương Văn Na, cựu Phó Tổng giám đốc; Cao Văn Tham, cựu Phó phòng Kế hoạch thị trường; Nguyễn Văn Bình, cựu Giám đốc Xí nghiệp 3; Nguyễn Văn Chung, Phó phòng An toàn lao động, môi trường.

Theo cáo trạng, Công ty Lilama được đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit. Cty Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và “bán chui” cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc trên, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Apatit đã tự nguyện nộp lại 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Để hợp thức số lời bất chính nói trên, Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền” trước khi rút ra sử dụng.

Liên quan vụ việc, cơ quan tố tụng xác định có vi phạm của nhiều cá nhân thuộc chính quyền Lào Cai nên khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” để điều tra độc lập.

Các cựu cán bộ, lãnh đạo đã bị khởi tố gồm Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng, cùng nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai; Mai Đình Định - nguyên Bí thư Thành ủy TP Lào Cai, nguyên Giám đốc Sở TN&MT; Phan Văn Cương - nguyên Phó giám đốc Sở Công thương.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa khai từng đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh; một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ… Những hành vi này được xử lý trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên Viện kiểm sát không xem xét trong cáo trạng hiện nay.

Ngày 23/6, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama phạm tội: “Vi phạm qui định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 4 người là cựu lãnh đạo sở và UBND tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra.

Các bị can gồm: ông Nguyễn Thanh Dương và ông Lê Ngọc Hưng, đều nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; cùng các ông Mai Đình Định, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai và ông Phan Văn Cương, hiện là Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai.