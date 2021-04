Vụ 'bay chui' chuyên cơ, trốn sang Hàn Quốc: Lỗ hổng quản lý doanh nghiệp tháp tùng

TP - Trong vụ án các đối tượng lợi dụng sơ hở trong tổ chức chuyến bay chở đoàn công tác của Quốc hội để đưa 9 người trốn sang Hàn Quốc, cơ quan điều tra (CQĐT) đã đề nghị cơ quan nhà nước khắc phục lỗ hổng về quy trình tổ chức cho đoàn doanh nghiệp tháp tùng các đoàn công tác của lãnh đạo đi công tác nước ngoài.

Đội lốt doanh nghiệp để xuất ngoại

TAND TP Hà Nội đang chuẩn bị xét xử vụ tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc trên chuyến bay chở đoàn công tác của Quốc hội xảy ra năm 2018.

Vụ án có 8 bị cáo gồm Lê Thị Liễu, Giám đốc Cty Cổ phần GVA; Trần Thị Tuyết, nguyên cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Lương Mạnh Hùng, Giám đốc Cty đào tạo và tư vấn giáo dục TD Việt Nam; Trịnh Bang Dũng (ở TP Vinh, Nghệ An); Ngô Xuân Hiếu (ở Hưng Nguyên, Nghệ An); Trần Phục Hưng, Giám đốc Cty tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam; Lê Thị Xuân, nguyên đại diện Cty Tư vấn du học quốc tế IEC; Nguyễn Thị Lương (ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Tất cả bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cáo trạng, năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì chuyến công tác tại Hàn Quốc; mời một số doanh nghiệp cùng tham gia. Để tổ chức, Bộ KH&ĐT đã phát thư mời và biểu mẫu để các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia. Sau khi kết thúc công tác, có 9 người trốn lại Hàn Quốc, không về nước cùng đoàn. Kết quả điều tra xác định, trong số này có 6 trường hợp được Lê Thị Liễu và đồng phạm tổ chức cho trốn đi Hàn Quốc.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội, Liễu nói chuyện và được biết tại Nghệ An, quê của Hoàng Anh (đang cư trú tại Đức) có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động. Hoàng Anh sau đó nhờ chú ruột mình là Trịnh Bang Dũng giới thiệu cho Liễu những khách muốn sang Hàn Quốc với chi phí 10.000 USD/người. Trong đường dây này, các bị cáo Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương chịu trách nhiệm tìm người muốn sang Hàn Quốc để giới thiệu cho Liễu; thu 11.500 USD/người để ăn chênh lệch.

Để thuận lợi trong việc xin Visa, Lê Thị Liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen hoặc mua các công ty khác để cho người muốn sang Hàn Quốc lao động đứng tên rồi gửi hồ sơ đăng ký tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng.

Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan công ty mà họ đứng tên giám đốc… Liễu cũng thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc tạo lý do gặp đối tác hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi tách đoàn, trốn ở lại.

Lỗ hổng quy trình

Sau khi được ban tổ chức phê duyệt hồ sơ, Liễu đã ký hợp đồng dịch vụ với Vietravel và nộp gần 138 triệu để thanh toán phí dịch vụ. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan công ty mà họ đứng tên giám đốc. Liễu cũng thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban tổ chức quản lý rồi tách đoàn, trốn lại Hàn Quốc. Qua việc này, Lê Thị Liễu thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Thị Tuyết đã tổ chức cho 2 người tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc sau đó trốn ở lại, hưởng lợi 48 triệu đồng...

Cơ quan tố tụng đánh giá, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh; gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT và các đơn vị liên quan bị xác định chưa quan tâm xây dựng quy trình tổ chức đoàn doanh nghiệp cùng đi Hàn Quốc trên chuyến bay công vụ dẫn tới các bị cáo lợi dụng để tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài.

Vì vậy, CQĐT đã gửi thông báo cho Văn phòng Quốc hội, Bộ KH&ĐT về sơ hở, thiếu sót trong tổ chức, quản lý đoàn doanh nghiệp tháp tùng các đoàn công tác của lãnh đạo đi làm việc tại nước ngoài để có biện pháp khắc phục.