Vụ bấm được 4 biển số siêu đẹp ở Đồng Nai: Tạm đình chỉ công tác một CSGT

TPO - Quá trình xác minh vụ người dân bấm được 4 biển số đẹp, Công an Đồng Nai đã tạm đình chỉ một cán bộ CSGT.

Tối 7/4, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, liên quan đến vụ việc 2 vợ chồng bấm được 4 biển số đẹp tại Công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ), Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ.

Như tin đã đưa, ngày 29/3, vợ chồng ông P (ngụ tại ấp 2, xã Sông Nhạn) đến Công an xã Sông Nhạn bấm biển số cho 4 chiếc xe máy. Bất ngờ là cả 4 chiếc xe máy trị giá hàng trăm triệu đồng đều có được 4 biển số đẹp, gồm: Chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 mang biển số 60B6-888.89; xe Honda SH150i mang biển số 60B-888.86 và 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yamaha Yaz bấm được biển số 60B6-888.88, 60B6-888.68.

Sau khi thông tin này lan truyền, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong hồ sơ, máy móc để làm rõ và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Ngay sau đó, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã trực tiếp vào Đồng Nai để điều tra, xác minh.

Đến ngày 1/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác một trung tá là Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn liên quan vụ việc này.

Chủ nhân của những chiếc xe mang biển số đẹp cho biết đã bán chiếc xe Yamaha Yaz mang biển số ngũ quý 8 với giá 1,5 tỷ đồng ngay sau khi có được biển số.