Vờ giúp đưa bé gái 10 tuổi về nhà, rồi chở ra bãi đất trống giở trò đồi bại

TPO - Lừa chở bé gái 10 tuổi về nhà, đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã tạm giữ đối tượng H.M.H. (31 tuổi, trú tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 1/3, chị C.T.H. cùng con gái tên K.L. (10 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam) đến Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết trình báo vụ việc cháu L. bị một thanh niên không rõ lai lịch thực hiện hành vi hiếp dâm.

Theo khai báo của chị H., khoảng 16 giờ 55 phút ngày 1/3, chú ruột của cháu L. chở cháu L đến một siêu thị để cháu chơi với bạn và dặn cháu L. khi nào chơi xong thì nhờ người gọi điện để đến đón về. Khoảng 18 giờ cùng ngày, 1 nam thanh niên gặp cháu L. và đề nghị chở cháu L. về nhà. Cháu L. không đồng ý, nam thanh niên liền điện cho người nhà của cháu L nhưng không ai bắt máy. Sau đó, cháu L đồng ý lên xe để thanh niên chở về. Tuy nhiên, nam thanh niên không chở cháu L về nhà mà đi theo đường khác đến bãi đất trống thuộc thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Phan Thiết đã chỉ đạo Công an phường Phú Thủy phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai xác minh, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh xác định được đối tượng gây án là H.M.H (31 tuổi, trú tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết). Công an TP Phan Thiết đã triển khai lực lượng nhanh chóng truy bắt được đối tượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng H.M.H. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đối với cháu L.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.