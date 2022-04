Vụ bé gái 13 tuổi bị 4 công nhân hiếp dâm: Đề nghị điều tra việc sử dụng lao động trẻ em

TPO - Trong vụ án bé gái 13 tuổi bị 4 nam đồng nghiệp tại Công ty TNHH TK Tech Vina tại Việt Yên hiếp dâm, Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi sử dụng lao động trẻ em của công ty này.

Như Tiền Phong đưa tin, Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 công nhân hiếp dâm một bé gái chưa đầy 16 tuổi ở huyện Việt Yên. Đáng chú ý, 4 công nhân tham gia vụ hiếp dâm đều còn rất trẻ, từ 16 đến 19 tuổi. Bé gái bị hiếp dâm chỉ mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi lao động tối thiểu. Trong khi, cả 4 bị can và bị hại đều được công an thông báo là công nhân của công ty Công ty TNHH TK Tech Vina tại Việt Yên.

Đại diện Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang cho hay, ngay sau khi vụ án xảy ra, Sở đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang ưu tiên điều tra vụ án này nhằm làm rõ hành vi xâm hại trẻ em nghiêm trọng này và làm rõ dấu hiệu sử dụng lao động trẻ em.

"Qua kiểm tra sơ bộ chúng tôi nhận thấy có việc sử dụng lao động trẻ em ở các doanh nghiệp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng có trường hợp các cháu chưa đủ tuổi mượn chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của anh chị, người thân để đi làm. Hiện nay, ngoài vụ việc này, chúng tôi đang tiến hành rà soát các doanh nghiệp để xử lý việc sử dụng lao động chưa đủ tuổi", đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho hay.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo: Chiều ngày 13/3, cháu N.T.T, (SN 2009, 13 tuổi, trú tại huyện Việt Yên) bị một nhóm đối tượng hiếp dâm tại phòng trọ.

Quá trình điều tra xác định, 4 đối tượng đều là công nhân và có quen biết với cháu N.T.T. Trong đó, đối tượng Dương Đan Huy (SN 2006, khoảng 16 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đang có quan hệ tình cảm với cháu T.

Tối ngày 12/3, tại phòng trọ của Huy ở tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Huy đã có hành vi hiếp dâm cháu T. Đến chiều ngày 13/3, cháu N.T.T sang chơi tại phòng trọ của Vàng Mí Tủa, tại đây Vàng Mí Tủa (SN 2006) và Giàng Mí Sử (SN 2005), Sùng Mí Po (SN 2003), cùng trú xã Đường Thượng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành, tuổi tối thiểu của người lao động là từ đủ 15. Trẻ từ 13 đến dưới 15 tuổi được tham gia lao động nhưng chỉ được làm những công việc không ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Hợp đồng lao động với trẻ dưới 15 tuổi phải được Sở Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt. Cá nhân, tổ chức vi phạm bị xử lý hành chính. Trường hợp sử dụng trẻ em vào công việc nặng nhọc, tiếp xúc hóa chất độc hại, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý hình sự (Điều 228 Bộ Luật hình sự hiện hành).