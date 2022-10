Vinhomes “bắt tay” Mitsubishi Corporation phát triển dự án tại phía Đông Hà Nội

Tiếp nối thành công từ các sản phẩm ở thị trường TP.HCM, Vinhomes và Mitsubishi Corporation tiếp tục hợp tác triển khai dự án mới nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park, nơi được ví như “Quận Ocean” phía Đông Hà Nội.

Chờ đợi sản phẩm hợp tác đầu tay tại Hà Nội

Thời điểm này, thông tin đang gây xôn xao giới đầu tư chính là việc Mitsubishi Corporation sẽ cùng với Vinhomes triển khai sản phẩm đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản tại Hà Nội, dự kiến ra mắt vào tháng 10 này.

Vị trí được lựa chọn là khu đất nằm ở cửa ngõ Tây Bắc của Vinhomes Ocean Park. Tọa độ này sẽ giúp dự án hưởng lợi ngay từ ưu thế về vị trí của đại đô thị với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông hoàn thiện bao quanh, gồm hàng chục công trình trọng điểm có giá trị đầu tư hàng nghìn tỉ đồng đã đi vào sử dụng, như: cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, đường Ngô Gia Tự, quốc lộ 5 kéo dài…

Trong tương lai, sẽ có thêm 6 cây cầu khác bắc qua sông Hồng được hoàn thiện, cùng với các tuyến đường vành đai 2,5 – 3 - 3,5 - 4 và tuyến metro số 8 hiện hữu, mở ra khả năng siêu kết nối theo cả hướng vào trung tâm hành chính và đi các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo những thông tin ban đầu được tiết lộ, sản phẩm hợp tác giữa Mitsubishi Corporation và Vinhomes được lấy cảm hứng từ cảnh quan và chất sống nghỉ dưỡng mang đậm sắc màu châu Âu, đặc biệt là từ Thụy Sỹ - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Với cảnh quan ôn đới bốn mùa tươi đẹp, cùng những công trình kiến trúc vang danh thế giới, hệ thống tiện ích tại đây sẽ nâng tầm tiêu chuẩn sống của cư dân ngang bằng với các đô thị hiện đại hàng đầu thế giới.

Đây sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo bên cạnh các phân khu mang phong cách Nhật Bản, Singapore…, tạo thành “thế giới thu nhỏ” Vinhomes Ocean Park đáng sống bậc nhất thủ đô. Nhìn từ góc độ thị trường, đây chính là nhân tố tạo ra “hiện tượng bán hàng” mới trong tương lai ở phía Đông Hà Nội.

Giới đầu tư vững niềm tin khi nhìn vào “điểm sáng phương Nam”

Mối liên kết giữa Mitsubishi Coporation với Vinhomes – nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam - chính thức bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái, với một hợp đồng hợp tác toàn diện trị giá khoảng 100 tỉ Yên, tương đương với khoảng 908 triệu USD. Cú “bắt tay” ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý với kỳ vọng thị trường bất động sản Việt Nam sẽ có thêm “cú hích” để nâng hạng cạnh tranh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn, với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, đẳng cấp. Các giải pháp thông minh cũng được ứng dụng mạnh mẽ vào quá trình vận hành, quản lý các tòa nhà, mang tới cho khách hàng cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới.

Hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác chính là The Origami và The Beverly Solari nằm đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP.HCM) - hai dự án được kiến tạo theo phong cách Nhật Bản và phong cách Bờ Tây nước Mỹ. Ngay từ khi ra mắt, hai dự án luôn dẫn đầu danh sách bất động sản được tìm kiếm tại TP.HCM.

Với dự án The Origami, Vinhomes và Mitsubishi đã mang tới một xứ Phù Tang trong lòng đô thị. Điểm nhấn trong dự án The Origami phải kể đến là vườn Nhật nội khu được thiết kế xen kẽ giữa các tòa nhà rộng 6.800m2. Sử dụng các chất liệu tự nhiên đậm nét truyền thống của xứ sở Phù Tang, không gian vườn Nhật kiến tạo tinh tế các mảng tiểu cảnh như cổng chào Torii, cầu đá, cầu gỗ đỏ, chòi nghỉ thưởng trà,… giúp The Origami tái hiện hoàn hảo những tinh hoa trong giá trị văn hóa Nhật Bản.

Trong khi đó, với The Beverly Solari, nội khu được thiết kế độc đáo với quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn, cùng hệ thống cảnh quan điểm nhấn đặc trưng. The Beverly Solari chứng tỏ được đẳng cấp là dự án cao tầng được săn đón khi thể hiện được phong cách sống đỉnh cao giữa tầng không.

Hai dự án đẳng cấp được thừa hưởng hệ thống tiện ích All-in-one của cả đại đô thị Vinhomes Grand Park quy mô hơn 271 ha, với điểm nhấn là công viên 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, gồm 15 công viên chủ đề đa dạng: công viên ánh sáng nghệ thuật; công viên golf địa hình mini hay công viên gym ngoài trời với khoảng 1.000 chức năng tập,…

Với thành công từ The Origami và The Beverly Solari cùng tâm huyết của hai doanh nghiệp uy tín đầu ngành, các nhà đầu tư tin tưởng sẽ tiếp tục xuất hiện cơn sóng lớn từ sự hợp tác của Mitsubishi với Vinhomes tại thị trường phía Đông Hà Nội.